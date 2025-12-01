Así puedes modificar topes de transferencia en Nequi; paso a paso desde la app

Una de las utilidades más destacadas de Nequi es la posibilidad de definir límites personalizados para las operaciones diarias o mensuales, lo cual ayuda a controlar el uso del dinero y a prevenir actos de fraude.
Mantener límites adecuados también funciona como un escudo de seguridad: si un usuario pierde su celular o es víctima de robo, los topes limitan el posible impacto financiero.
¿Cómo modificar los topes de Nequi desde la app?
Afortunadamente, el proceso para tomar el control de estos límites es enteramente digital y se lleva a cabo directamente desde el teléfono móvil.
La plataforma permite realizar ajustes hasta tres veces en el día, dándole la flexibilidad necesaria para modificar los montos según sus necesidades puntuales de compras o transferencias.
El procedimiento para ajustar sus límites de movimiento es el siguiente:
- Inicio de sesión: Ingresa a la aplicación de Nequi utilizando Tu clave habitual, huella digital o reconocimiento facial.
- Acceso a configuración: En la pantalla principal, busca el ícono de configuración, identificado generalmente como un engranaje, situado en la esquina superior derecha.
- Selecciona límites: Dentro del menú de ajustes, diríjete a la opción denominada ‘Topes’ o ‘Límites’. Para aquellos que usan la ruta detallada en el Centro de Ayuda, el camino puede ser: "Tu perfil", luego "Ajustes", después "Seguridad" (ingresando la clave) y finalmente "Administra tus montos".
- Elije la operación a modificar: Se desplegarán los valores actuales para diversas categorías, incluyendo transferencias, retiros y compras. Las opciones a administrar incluyen: “Envíos de plata” (a Nequi), “Compras y pagos” (por PSE o con Tarjeta débito) y “Sacar plata” (en diferentes corresponsales y cajeros).
- Ingresa el nuevo valor: Toca el tope que deseas ajustar e ingresa el nuevo monto que deseas establecer como límite, ya sea diario o mensual, según la categoría.
- Confirmación y verificación: Confirma el cambio. Es importante estar atento, ya que en algunos casos la aplicación podría solicitar una verificación adicional de seguridad, enviando un código a su celular o correo electrónico.
Una vez realizado el ajuste, aparecerá un mensaje de confirmación que indica que tus topes se cambiaron con éxito.
Es importante comprender que los montos máximos a los que puede acceder un usuario están sujetos a las políticas internas de Nequi y, crucialmente, al tipo de verificación de la cuenta.
Aquellos usuarios que validan su identidad mediante la cédula suelen tener acceso a límites superiores. Si un usuario desea aumentar significativamente sus límites más allá de los valores predeterminados, podría ser necesario someterse a un proceso adicional de verificación.
Para las cuentas catalogadas como depósito de bajo monto, el valor máximo total que se puede mover es de $10.482.689,50 pesos; si se supera este valor, se requerirá convertir la cuenta Nequi en una cuenta de ahorros.
Límites de retiros y transferencias en Nequi
En cuanto a los límites específicos de retiro y transferencia, las cifras varían según el canal utilizado:
- Retiros generales: Nequi permite retirar hasta dos millones de pesos por medio de su sistema financiero o mediante corresponsales Bancolombia.
- Cajeros automáticos Bancolombia: El límite diario máximo que se puede sacar es de $2.700.000 pesos, con un tope máximo de 20 retiros al mes.
- Corresponsales Nequi: El monto máximo por cada retiro individual es de $800.000 pesos, sin un límite en el número de veces que se puede retirar al mes.
- Corresponsales Bancolombia: Es posible modificar el valor de los retiros hasta un monto máximo de $5.000.000 de pesos al día, con un máximo de 20 retiros al mes.
- Máximo de efectivo en un día: En teoría, al combinar un retiro en corresponsal Bancolombia ($5.000.000) y un retiro en cajero Bancolombia ($2.700.000), un usuario podría sacar hasta $7.700.000 pesos en un solo día. Si se requiere más efectivo, el usuario puede recurrir a los corresponsales Nequi.
- Transferencias: El límite diario para transferencias a cuentas que no están inscritas en la billetera digital es de 3 millones de pesos.