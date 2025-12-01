Así puedes modificar topes de transferencia en Nequi; paso a paso desde la app

Una de las utilidades más destacadas de Nequi es la posibilidad de definir límites personalizados para las operaciones diarias o mensuales, lo cual ayuda a controlar el uso del dinero y a prevenir actos de fraude.

Mantener límites adecuados también funciona como un escudo de seguridad: si un usuario pierde su celular o es víctima de robo, los topes limitan el posible impacto financiero.

¿Cómo modificar los topes de Nequi desde la app?

Afortunadamente, el proceso para tomar el control de estos límites es enteramente digital y se lleva a cabo directamente desde el teléfono móvil.



La plataforma permite realizar ajustes hasta tres veces en el día, dándole la flexibilidad necesaria para modificar los montos según sus necesidades puntuales de compras o transferencias.



El procedimiento para ajustar sus límites de movimiento es el siguiente:



Inicio de sesión: Ingresa a la aplicación de Nequi utilizando Tu clave habitual, huella digital o reconocimiento facial. Acceso a configuración: En la pantalla principal, busca el ícono de configuración, identificado generalmente como un engranaje, situado en la esquina superior derecha. Selecciona límites: Dentro del menú de ajustes, diríjete a la opción denominada ‘Topes’ o ‘Límites’. Para aquellos que usan la ruta detallada en el Centro de Ayuda, el camino puede ser: "Tu perfil", luego "Ajustes", después "Seguridad" (ingresando la clave) y finalmente "Administra tus montos". Elije la operación a modificar: Se desplegarán los valores actuales para diversas categorías, incluyendo transferencias, retiros y compras. Las opciones a administrar incluyen: “Envíos de plata” (a Nequi), “Compras y pagos” (por PSE o con Tarjeta débito) y “Sacar plata” (en diferentes corresponsales y cajeros). Ingresa el nuevo valor: Toca el tope que deseas ajustar e ingresa el nuevo monto que deseas establecer como límite, ya sea diario o mensual, según la categoría. Confirmación y verificación: Confirma el cambio. Es importante estar atento, ya que en algunos casos la aplicación podría solicitar una verificación adicional de seguridad, enviando un código a su celular o correo electrónico.

Una vez realizado el ajuste, aparecerá un mensaje de confirmación que indica que tus topes se cambiaron con éxito.

Es importante comprender que los montos máximos a los que puede acceder un usuario están sujetos a las políticas internas de Nequi y, crucialmente, al tipo de verificación de la cuenta.

Aquellos usuarios que validan su identidad mediante la cédula suelen tener acceso a límites superiores. Si un usuario desea aumentar significativamente sus límites más allá de los valores predeterminados, podría ser necesario someterse a un proceso adicional de verificación.

Para las cuentas catalogadas como depósito de bajo monto, el valor máximo total que se puede mover es de $10.482.689,50 pesos; si se supera este valor, se requerirá convertir la cuenta Nequi en una cuenta de ahorros.

Límites de retiros y transferencias en Nequi

En cuanto a los límites específicos de retiro y transferencia, las cifras varían según el canal utilizado: