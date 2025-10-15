Conoce el monto máximo que puedes retirar de Nequi por día en cajeros automáticos

En el panorama financiero de Colombia, plataformas como Nequi han alcanzado una popularidad masiva en los últimos años. Además de facilitar tareas como el pago de facturas o la compra de suscripciones, una de las funciones más utilizadas por sus usuarios es la posibilidad de retirar dinero en efectivo.

Dado que un gran número de personas mantiene sus fondos principalmente dentro de la aplicación, el acceso rápido al efectivo se ha vuelto esencial.

No obstante, la conveniencia de estos servicios digitales viene acompañada de restricciones operacionales. Es fundamental que los usuarios estén al tanto de los límites de dinero y la cantidad de intentos permitidos para efectuar estos retiros.

Estos topes no son caprichosos; han sido establecidos por cuestiones de seguridad y como un mecanismo de protección para las cuentas de los usuarios.



¿Cuánto dinero se puede sacar de Nequi en un cajero automático?

Nequi, que opera bajo el respaldo de Bancolombia, permite a sus usuarios sacar dinero a través de la red de cajeros automáticos de esta última entidad.



Esta opción de retiro se caracteriza por ser gratuita y estar disponible generalmente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, aunque la operatividad depende de la ubicación específica del cajero. Además, no es necesario contar con una tarjeta física para realizar la transacción.

El monto mínimo permitido para cualquier retiro en un cajero Bancolombia es de $10.000 pesos colombianos. En cuanto al límite superior diario, las políticas iniciales y sugeridas de Nequi establecen que los usuarios pueden retirar hasta $2.700.000 pesos al día a través de estos canales.

Además del límite monetario diario, la plataforma también sugiere un tope en la frecuencia de las operaciones. Por defecto, el número máximo de retiros mensuales se sitúa en 10 transacciones.

Una característica relevante de Nequi es la capacidad que ofrece a sus usuarios para administrar y modificar estos límites iniciales de manera autónoma. Si las necesidades financieras de un usuario superan los valores preestablecidos, es posible ajustar la configuración directamente desde la aplicación.

Específicamente para los retiros en cajeros Bancolombia, los usuarios tienen la potestad de aumentar el número de transacciones mensuales hasta un máximo de 20 cobros.

Es importante destacar que, aunque el usuario puede ajustar y personalizar su límite diario, este no podrá exceder el máximo de $2.700.000 pesos establecido para los cajeros. Si se intenta ingresar un monto superior al máximo permitido, el sistema desplegará un mensaje de advertencia para corrección.

Para realizar estos cambios de autogestión, el usuario debe acceder a la sección "Tu perfil" dentro de la app, seleccionar "Ajustes", luego "Seguridad" (donde se solicitará la clave de acceso), y finalmente buscar la opción "Administra tus montos" y elegir "Canales para sacar". Nequi permite realizar hasta tres cambios al día en estos canales.

Cómo retirar de un cajero utilizando la app de Nequi

Para acceder a este efectivo en un cajero Bancolombia, el proceso es sencillo: se debe generar un código de retiro desde la app de Nequi.



El usuario debe ingresar a la aplicación

Ir al signo de pesos ($), seleccionar la opción "Saca" y luego elegir "Cajero Bancolombia"

Este código de 6 números es de uso único y tiene una validez estricta de 30 minutos. Una vez en el cajero, se selecciona la opción "Retiro Nequi", se ingresa el número de celular asociado a la cuenta, el monto deseado, y finalmente, el código generado en la aplicación.

Aunque el enfoque principal son los cajeros, Nequi también facilita el retiro de dinero a través de una amplia red de cerca de 50 mil puntos físicos, que incluyen corresponsales Nequi y Corresponsales Bancolombia.

En el caso de los corresponsales, si bien el monto mínimo para el retiro es el mismo ($10.000), los límites operacionales sugeridos varían ligeramente en cuanto a frecuencia.

Inicialmente, Nequi sugiere un límite de 10 retiros al mes y un monto máximo diario de $2.000.000 tanto para corresponsales Nequi como Bancolombia.

Sin embargo, en la autogestión, los usuarios pueden ajustar estos límites de forma más amplia en la red de corresponsales. En Corresponsales Bancolombia, se puede aumentar la frecuencia hasta un máximo de 20 veces al mes y el monto diario hasta $5.000.000 de pesos.

Por su parte, los Corresponsales Nequi permiten modificar el número de veces para sacar sin límite en la frecuencia, y el monto diario de retiros también puede ser ajustado sin límites definidos por la app.

No obstante, es crucial tener en cuenta que, por cada transacción individual en un Corresponsal Nequi, el límite máximo es de $1.000.000, y los límites finales siempre están sujetos a la capacidad de efectivo o liquidez del corresponsal.

Conocer estos parámetros permite a los 26 millones de usuarios de Nequi planificar sus movimientos con anticipación, asegurando que el efectivo esté disponible justo cuando lo necesiten.

