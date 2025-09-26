Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: PARTOS REDUCIDOS
MAFE ARISTIZÁBAL SE CASA
NIÑA MUERE TRAS LIPO
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Economía  / Cinco tips que todo joven debería conocer para iniciar su vida financiera y lograr buen ahorro

Cinco tips que todo joven debería conocer para iniciar su vida financiera y lograr buen ahorro

Aunque el 96,3 % de los adultos en Colombia ya tiene al menos un producto financiero, según la Superintendencia Financiera, muchos aún desconocen cómo aprovechar estas herramientas.