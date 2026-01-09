Publicidad

Donald Trump hace dura advertencia a México sobre ataques por tierra, ¿adiós a carteles?

Donald Trump hace dura advertencia a México sobre ataques por tierra, ¿adiós a carteles?

Tras consolidar operaciones navales y lograr la captura de Nicolás Maduro, el mandatario estadounidense endurece su postura frente a la crisis de seguridad en la frontera sur.

Foto: Redes de Donald Trump y Claudia Sheinbaum
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 9 de ene, 2026

En declaraciones recientes, el presidente de los Estados Unidos, Donnald Trump, confirmó que las fuerzas militares de su país están preparadas para trascender las operaciones marítimas y comenzar una ofensiva terrestre dirigida específicamente contra los cárteles del narcotráfico en México.

Según el mandatario, esta decisión responde a una situación de emergencia nacional, alegando que estas organizaciones criminales han tomado las riendas del país vecino, desplazando la autoridad gubernamental.

Puedes leer: Trump pone el foco en Venezuela con una 'inyección' millonaria de capital de EE. UU.

Esta escalada retórica y operativa no ocurre en un vacío. Se produce apenas días después de la impactante operación militar en Caracas que culminó con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro el pasado 3 de enero de 2026.

Para Trump, este movimiento es la continuación lógica de una serie de despliegues que ya han incluido bombardeos a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, operaciones cuya legalidad ha sido puesta bajo la lupa por organizaciones internacionales y las Naciones Unidas.

El argumento central de Trump para justificar lo que sería una intervención militar sin precedentes en suelo extranjero es la supuesta ingobernabilidad de México.

En una entrevista concedida a Fox News, el mandatario calificó de "triste" la situación actual del país azteca, afirmando de manera tajante que “los cárteles están dirigiendo México”.

Puedes leer: Salen a la luz nuevos detalles de la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores: intentaron huir

Además de la pérdida de control territorial, Trump responsabiliza a estos grupos de la muerte de entre 250,000 y 300,000 personas anualmente en territorio estadounidense, vinculando directamente la violencia y la crisis del fentanilo con la necesidad de una acción armada inmediata.

A pesar de la contundencia de Washington, la respuesta desde la Ciudad de México ha sido de rechazo absoluto. La presidenta Claudia Sheinbaum ha mantenido una postura firme en defensa de la soberanía nacional.

Aunque durante 2025 México intensificó la cooperación fronteriza y extraditó a decenas de capos de alto perfil hacia los Estados Unidos, Sheinbaum ha declinado repetidamente las ofertas de "ayuda" militar de Trump.

Para el gobierno mexicano, una intervención de esta naturaleza es una línea roja que no están dispuestos a cruzar, prefiriendo la vía de la justicia y la cooperación institucional sobre la acción militar extranjera.

La tensión no se limita únicamente a la relación bilateral entre México y Estados Unidos. El anuncio ha generado una onda expansiva en toda la región.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ya ha manifestado su preocupación, alertando sobre la existencia de una "amenaza real" de acción militar estadounidense también contra su país.

Este clima de incertidumbre se ve reforzado por las declaraciones del gabinete de Trump, que insiste en que no dudarán en emplear todo su poderío bélico para proteger lo que consideran una seguridad nacional amenazada por el crimen organizado transnacional.

Mientras Trump asegura que las operaciones terrestres contra los cárteles, identificados como los "primeros objetivos" tras la caída del régimen venezolano, son inminentes, el mundo observa con cautela.

Mira también: La temida prisión federal donde está Nicolás Maduro; pasó Diddy y “El Chapo” Guzmán

