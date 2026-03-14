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Revelan decisión de las autoridades a los dueños del tobogán extremo en Chinácota

Tras la muerte de Yuris García Manrique, el parque ‘Entre Flores’ será objeto de decisiones clave por parte de las autoridades de Norte de Santander.

Autoridades toman decisión por el caso del tobogán extremo
Revelan decisión de las autoridades a los dueños del tobogán extremo en Chinácota
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 14 de mar, 2026

La muerte de Yuris Cristel Camila García Manrique, una joven de 28 años oriunda de Tibú, tras el accidente ocurrido el pasado 5 de marzo en un tobogán extremo en el parque ‘Entre Flores’ de Chinácota, provocó que las autoridades locales tomaran una decisión con relación a este lugar y su funcionamiento.

El alcalde de Chinácota, Ramiro Luna, reveló para el medio de comunicación El Tiempo que el "tobogán extremo" del establecimiento Entre Flores no contaba con la documentación ni los permisos de funcionamiento necesarios otorgados por la administración municipal y que el lugar nunca radicó las solicitudes formales para su habilitación legal al público.

Puedes leer: Nuevos detalles de mujer muerta en tobogán extremo de Chinácota, entregados por establecimiento

Por lo cual, como consecuencia de estas irregularidades, el mandatario anunció la imposición de una multa general tipo 4. Esta es la sanción económica más severa contemplada en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016), equivalente a 32 salarios mínimos diarios legales vigentes.

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Tanto es así que los locales de togotán extremo deberán pagar una cifra cercana a 59.764.224 millones de pesos según el incremento salarial de 2026, dado que esto quedó en una una cifra aproximada de $1,867,632.00 pesos.

¿Qué otras sanciones recibieron los dueños del tobogán extremo en Chinácota?

Además de la sanción económica, las autoridades han tomado las siguientes determinaciones con relación al tobogán extremo:

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  1. Clausura provisional de la atracción: La estructura ha sido sellada mientras avanzan las investigaciones.
  2. Investigación técnica: La Fiscalía, la Policía Nacional y la Policía de Turismo realizan peritajes para establecer por qué la joven fue expulsada del neumático antes de finalizar el recorrido.
  3. Operación parcial: El área de restaurante de ‘Entre Flores’ podrá seguir funcionando, ya que cumple con los requisitos legales exigidos.

Puedes leer: Filtran conversaciones que advertían riesgos del tobogán antes de que falleciera la mujer

Cabe destacar que se generó una indignación alrededor de este caso tras conocerse que el tobogán llevaba apenas 15 días en funcionamiento y después de saber que los dueños de la atracción la realizaron sin apoyó de profesionales.

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De igual forma, testigos y videos del accidente muestran que Yuris García expresó dudas y temor antes de lanzarse, preguntando a los operarios si alguien la recibiría al final para evitar estrellarse.

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A raíz de este evento, la Alcaldía de Chinácota ha desplegado una comisión de inspección técnica de emergencia integrada por expertos de Planeación, Gestión del Riesgo y Bomberos. Este equipo tiene la tarea de visitar otros 14 centros turísticos de la zona que operan atracciones similares para verificar de manera estricta sus condiciones de seguridad, mantenimiento y vigencia de permisos.

Mira también: Mujer pierde la vida al lanzarse de tobogán extremo en Colombia; estrenaban atracción

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