Revelan video del momento en que mujer muere al lanzarse de tobogán extremo en Chinácota

Un video muestra cómo fue el fallecimiento de Yuris Cristel Camila García Manrique, una joven de 28 años, ha conmocionado a la opinión pública tras la difusión de la pieza audiovisual, en el que muestra el instante preciso del accidente en una atracción turística de Chinácota.

El suceso ocurrió la tarde del jueves 5 de marzo en un establecimiento identificado como "Entre Flores", que recientemente había inaugurado esta atracción. Se conoció en la grabación que la joven, natural de Tibú, estaba iniciando su descenso sobre una dona inflable. Sin embargo, desde los primeros metros se podía observar que esta no iba en la posición correcta.

De igual forma, se puede observar como esta iba casi recostada y sujetada de las manijas del inflable. Según expertos en seguridad, esta postura habría alterado significativamente el centro de gravedad y la estabilidad necesaria para navegar la atracción de forma segura.



Por otro lado, el video muestra cómo, producto de la inclinación y el diseño del tobogán extremo, la joven alcanzó una velocidad inusualmente alta en un tramo recto justo antes de ingresar a una de las curvas más cerradas y debido a la inercia generada, el inflable no se mantuvo firme al momento de tomar el giro correspondiente.

En un segundo captado en cámara, se observa cómo la mujer salió proyectada fuera del tobogán extremo, impactando violentamente contra la infraestructura lateral antes de caer al vacío.



¿Qué investigaciones hay en el caso del tobogán extremo?

Tras el fuerte impacto, los gritos de los testigos confirmaron la magnitud de lo ocurrido en este tobogán extremo, al punto que la víctima fue trasladada de urgencia en un vehículo particular hacia la ciudad de Cúcuta. Sin embargo, debido a las lesiones que tuvo Yuris terminó perdiendo la vida, antes de llegar al hospital.

Las autoridades conocieron que la atracción apenas funcionaba desde febrero de este año, en las cuales varios testimonios de otros turistas habrían indicado varias quejas sobre esta atracción, en especial por el diseño de seguridad y algunos mencionan que había riesgo de salir volando.

Actualmente, el establecimiento permanece sellado mientras la Fiscalía y los entes de control analizan el material audiovisual fotograma a fotograma, mientras las autoridades de Norte de Santander han iniciado investigaciones para determinar responsabilidades penales y civiles, verificando si el lugar cumplía con las normas técnicas y los permisos de operación.