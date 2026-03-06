Mujer pierde la vida en tobogán de parque extremo en Colombia; estrenaban atracción

Lo que sería una tarde de descanso y diversión para una familia en Norte de Santander terminó en una irreparable pérdida luego de que una joven de 28 años falleciera en medio de una presunta falla de una atracción extrema.

La víctima fue identificada como Yuris Cristel Camila García Manrique, oriunda de Tibú. De acuerdo con versiones de testigos, el hecho ocurrió en la tarde del jueves, cuando la mujer decidió lanzarse por esta estructura recreativa instalada en un establecimiento turístico de la zona.

Según relataron personas que se encontraban en el lugar, la joven habría perdido el control al final del recorrido y terminó impactando con gran fuerza contra una parte de la infraestructura del juego, lo que le provocó graves lesiones.



Tras el accidente, quienes presenciaron la escena reaccionaron de inmediato y trasladaron a la mujer en un vehículo hacia la ciudad de Cúcuta con la intención de que recibiera atención médica urgente. Sin embargo, la gravedad de las heridas fue tal que falleció durante el trayecto, antes de llegar a un centro asistencial.



El caso ha generado preocupación entre visitantes y habitantes del sector, especialmente porque la atracción había sido inaugurada recientemente, en febrero de este año, como parte de la oferta de entretenimiento del lugar.

De acuerdo con testimonios conocidos tras el accidente, algunos turistas ya habían expresado inquietudes sobre la seguridad del tobogán, particularmente por el diseño de una de sus curvas. Según señalaron, esta sección podría no contar con la contención suficiente para la velocidad que alcanzan las personas al deslizarse.

Ante lo ocurrido, las autoridades de Norte de Santander iniciaron las respectivas investigaciones para establecer con precisión cómo se produjo el accidente y verificar si el establecimiento cumplía con las normas técnicas y los permisos necesarios para operar este tipo de atracciones de alto riesgo.

Mientras avanzan las indagaciones, el caso ha generado conmoción en la comunidad de Tibú, donde familiares y conocidos lamentan la muerte de la joven de 28 años. Las autoridades también buscan determinar si existieron fallas de diseño o de seguridad en la estructura que pudieran haber contribuido a la tragedia.