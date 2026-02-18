Extraña forma en que estaba el cuerpo de universitario de El Bosque despierta sospechas

Cristian Martín, de 16 años y estudiante de primer semestre en la Universidad El Bosque, dejó un gran dolor y vacío en su familia luego de que en la madrugada del lunes 16 de febrero saliera de su casa con rumbo a su universidad y horas más tarde fuera encontrado sin vida en una zona boscosa de Gachancipá.

En medio del dolor sus padres han sido insistentes en que al joven le arrebataron la vida e, incluso, han mencionado que detrás de los hechos puede haber personas cercanas al universitario a quien, según su mamá, le tendrían envidias.

La señora Jhaneth pide a las autoridades esclarecer los hechos que en su corazón estarían relacionados con terceras personas que serían cercanas a su hijo a quien, según cree, lo llevaron hasta este municipio bajo engaños para luego quitarle la vida.



Cristina Martín, de U. El Bosque, no estaba sobre el suelo sino suspendido

Y mientras avanzan las investigaciones se conoció un detalle que llama la atención sobre la forma en que fue encontrado el cuerpo sin vida del estudiante de 16 años, lo que además llevaría a tomar fuerza sobre una de las hipótesis de lo ocurrido.



El detalle que ha generado mayores interrogantes es que su cuerpo no estaba en el suelo, como inicialmente se pensó, sino suspendido de la rama de un árbol, según información revelada por el diario El Tiempo, lo que ha llevado a pensar si el joven posiblemente tomó la decisión de acabar su propia vida.



El caso fue asumido por la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional de Colombia, que iniciaron las diligencias judiciales tras el hallazgo. La Seccional Cundinamarca abrió noticia criminal y adelanta actos urgentes, entre ellos la inspección técnica al cadáver que daría grandes avances para determinar las causas del fallecimiento y establecer qué ocurrió en el lugar.

Unidades de la Sijín también recolectan información que lleve a reconstruir las circunstancias de tiempo, modo y lugar, así como el análisis a cámaras de seguridad del sector, la toma de testimonios y el análisis de la actividad digital del menor.

De acuerdo con la información conocida, la secuencia comenzó el 16 de febrero hacia las 4:40 de la mañana, cuando Cristian salió de su vivienda en Bogotá rumbo a la universidad, como parte de su rutina. Antes de partir, se despidió de su madre y le aseguró que regresaría en la noche.

Con el paso de las horas, sus familiares intentaron comunicarse sin éxito. Aunque el teléfono celular continuaba activo y timbrando, no era contestado. Ante la preocupación, allegados revisaron su computador y lograron rastrear la señal del dispositivo, que los condujo a una zona rural de Gachancipá, a aproximadamente 50 minutos de la capital.

Una vez en el lugar el padre del joven subió una montaña, guiado por el GPS del celular de Cristian y en medio del recorrido encontró la triste escena de su hijo sin vida en medio del matorral.

Por ahora, las autoridades reiteran que la investigación se encuentra en etapa de verificación y que serán los resultados forenses y judiciales los que permitan esclarecer con precisión qué ocurrió en las horas previas al hallazgo.