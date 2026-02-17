Publicidad

Computador y GPS, pistas clave sobre joven muerto en Gachancipá; ¿qué información tienen?

Computador y GPS, pistas clave sobre joven muerto en Gachancipá; ¿qué información tienen?

La señal del GPS permitió ubicar a un estudiante en Gachancipá. Autoridades analizan dispositivos para esclarecer lo ocurrido.

Computador y GPS, pistas clave sobre joven Cristian Martín
Computador y GPS, pistas clave sobre joven muerto en Gachancipá
Foto: redes sociales, IA
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 17 de feb, 2026

La ubicación obtenida a través del GPS del celular resultó clave para encontrar a Cristian Martín, un estudiante de 16 años de la Universidad El Bosque, quien apareció sin vida el martes 17 de fecbrero de 2026 en una zona boscosa del municipio de Gachancipá, en Cundinamarca.

El joven salió de su vivienda en la madrugada con destino a clases, como parte de su rutina académica. Con el paso de las horas, al no responder llamadas ni mensajes, su familia comenzó a preocuparse y decidió iniciar una búsqueda por cuenta propia mientras solicitaba apoyo de las autoridades.

Puedes leer: Así encontraron a estudiante de El Bosque muerto en Gachancipá; pista en sus pertenencias

Según el relato de sus familiares, Cristian salió de casa alrededor de las 4:40 de la mañana. Ante la falta de contacto durante el día, revisaron los dispositivos electrónicos que el estudiante utilizaba con frecuencia. Desde allí lograron acceder a la ubicación del celular, lo que permitió identificar un punto específico fuera de Bogotá.

Gracias a esa información, los familiares se trasladaron hasta Gachancipá y dieron aviso a las autoridades locales. La señal del GPS indicaba una zona rural de difícil acceso, con abundante vegetación y caminos secundarios. Con ese dato, la búsqueda se concentró en ese sector, lo que facilitó el hallazgo del cuerpo en horas de la madrugada siguiente.

El uso del GPS permitió orientar la búsqueda y llegar al lugar donde se encontraba el joven. Además del teléfono móvil, el computador personal del estudiante se convirtió en un elemento relevante dentro del proceso investigativo.

Las autoridades evalúan este equipo, debido a que podría contener información útil como registros de actividad digital, conversaciones, búsquedas recientes o accesos a plataformas que aporten contexto sobre las horas previas a su desaparición.

Puedes ver: " target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" type="text/html" data-cms-ai="0">"Encontraron a mi bebé muerto": Momento en que mamá de universitario del Bosque se entera

De acuerdo con fuentes cercanas al caso, tanto el celular como el computador forman parte de los elementos que serán analizados, ya que podrían aportar datos clave. En particular, el historial de ubicación del GPS podría permitir reconstruir el recorrido realizado por el joven, desde el momento en que salió de su vivienda hasta el punto donde fue encontrado sin vida.

Ese análisis permitiría establecer rutas utilizadas, posibles desvíos, tiempos de desplazamiento y lugares donde el estudiante pudo permanecer durante su trayecto. Esta información resulta fundamental para determinar si el desplazamiento ocurrió de manera voluntaria o si existieron factores externos que influyeran en el recorrido, aunque por ahora no existen pronunciamientos oficiales que confirmen estas hipótesis.

Cristian cursaba estudios universitarios y, según su familia, contaba con un desempeño académico destacado. Personas cercanas lo describieron como disciplinado y comprometido con su formación, lo que generó sorpresa y conmoción entre amigos, conocidos y miembros de la comunidad educativa.

Las autoridades continúan con las labores investigativas para esclarecer los hechos y establecer las causas de la muerte. En este proceso, la información obtenida a partir del GPS del celular son pistas que resultan para la ubicación y el análisis de los movimientos previos del estudiante, datos que forman parte de la investigación en curso.

