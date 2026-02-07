Recuperan seis cuerpos sin vida de mineros atrapados en Guachetá: identidades

Las labores de rescate en la mina La Vidriosa, ubicada en zona rural de Guachetá, Cundinamarca, concluyeron tras más de 40 horas de trabajo continuo por parte de organismos especializados.

Los equipos lograron recuperar los cuerpos de seis trabajadores que habían quedado atrapados desde el pasado 5 de febrero, luego de una emergencia registrada al interior del socavón.

El operativo fue liderado por el Grupo de Salvamento Minero de la Agencia Nacional de Minería, con apoyo de Bomberos de Cundinamarca y otras entidades de respuesta. Desde el primer momento, la prioridad fue evaluar las condiciones internas de la mina, ya que se detectó una alta presencia de gases que impedían el ingreso inmediato de los rescatistas.

Según explicó el capitán Álvaro Farfán, delegado departamental de Bomberos, la hipótesis preliminar apunta a que la emergencia se habría originado por una acumulación de gas metano.

Esta situación obligó a instalar ventiladores industriales antes de iniciar cualquier desplazamiento al interior de la mina. La ventilación permitió reducir los niveles de toxicidad y minimizar el riesgo de nuevas afectaciones dentro del túnel.

Así fue el rescate de los mineros en Guachetá

Una vez se estabilizó el ambiente, los rescatistas realizaron una inspección estructural para verificar que no existieran desprendimientos que pusieran en peligro la operación.

Posteriormente, comenzaron la búsqueda de los trabajadores, que se encontraban en una zona profunda del socavón. La recuperación se realizó de forma gradual, cumpliendo con los protocolos técnicos establecidos para este tipo de escenarios.

La mina conocida como La Vidriosa está situada en la vereda Las Peñas, sector Matasiete, en un punto limítrofe entre Cundinamarca y Boyacá. De acuerdo con información preliminar suministrada por autoridades, el lugar contaba con permisos para operar. No obstante, tras la finalización del rescate, se abrirá una investigación para establecer si se estaban cumpliendo de manera estricta los protocolos de seguridad exigidos por la normatividad minera.

A través de su cuenta oficial en X, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, destacó la labor de los rescatistas y expresó su solidaridad con los familiares de Celso Murcia, Manuel Medina, William Montaño, Arnold Arias, Óscar Castrillón e Iván Martínez, quienes fueron identificados como las víctimas de esta emergencia minera.