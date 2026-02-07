VIDEO: Bus del SITP se llevó por delante a un carro y dio reversa para volver a arrollarlo

Un incidente vial ocurrido este jueves 6 de febrero en el barrio Colina, localidad de Suba, llamó la atención de vecinos y usuarios del transporte público luego de que un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) arremetiera contra un carro particular en plena vía.

El hecho se conoció a través de un video que comenzó a circular en redes sociales y que, según la persona que lo difundió, fue grabado por una cámara de seguridad. Aunque la fecha que aparece en la grabación no está actualizada, testigos aseguran que corresponde a lo ocurrido hoy en horas de la mañana.

Puedes leer: Los beneficios que aliviarán el bolsillo de usuarios de TuLlave y TransMiPass en 2026



En las imágenes se observa cómo el bus impacta al carro y lo arrastra varios metros sobre el pavimento. El vehículo particular queda atrapado frente al bus mientras ambos avanzan de manera forzada, generando escenas de tensión entre quienes presenciaban la situación.

Segundos después, cuando el carro queda detenido, el conductor del bus realiza una maniobra en reversa y vuelve a golpearlo antes de continuar su marcha y retirarse del lugar.

Publicidad

Vecinos del sector relataron que el ruido del impacto alertó a comerciantes y peatones, quienes salieron a observar lo ocurrido. Algunos intentaron grabar con sus celulares mientras otros se acercaban al conductor del carro para verificar su estado. Por ahora no se ha informado oficialmente si hubo personas lesionadas ni si se requirió atención médica.

Puedes leer: TransMilenio estrena pago sin tarjeta en Bogotá, ¿adiós a la tarjeta TuLlave?



¿Qué responde TransMilenio sobre este acto de intolerancia?

De acuerdo con versiones preliminares, se desconoce qué motivó la conducta del conductor del bus. En redes sociales se ha hablado de un posible caso de intolerancia, pero esta información no ha sido confirmada por las autoridades ni por TransMilenio, entidad que administra el sistema de transporte masivo de la capital.

Publicidad

El video muestra que el choque no fue un impacto leve. El carro fue empujado durante varios metros, lo que habría causado daños considerables en su parte frontal y lateral. La grabación también deja ver cómo otros conductores reducen la velocidad al notar lo que ocurre, evitando un colapso mayor en la vía.

Hasta el momento, TransMilenio no ha emitido un comunicado oficial sobre el caso. Se espera que la empresa revise el material audiovisual y determine si el conductor estaba en servicio en el momento del incidente.

Las autoridades de tránsito tampoco han confirmado si se abrió un proceso administrativo o si se logró identificar plenamente al vehículo involucrado. Según testigos, el bus se retiró del sitio después del segundo impacto, lo que generó confusión entre quienes presenciaron el hecho.