La millonada que Luis Alfonso gastó en regalo para su esposa: ¿no le gustó?

La millonada que Luis Alfonso gastó en regalo para su esposa: ¿no le gustó?

La sorpresa quedó registrada en video y aunque el costoso obsequio acaparó miradas, fue la reacción de su esposa la que terminó encendiendo el debate entre los seguidores.

El regalazo de Luis Alfonso a su esposa
Luis Alfons, cantante de música popular
Foto: Instagram luisalfonso
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 7 de feb, 2026

El cantante de música popular Luis Alfonso, conocido por sus éxitos dentro del género, volvió a ser tema de conversación en redes sociales tras compartir un video en el que aparece entregando un regalo lujoso a su esposa, Luisa.

Lo que para muchos podría haber sido un momento de celebración familiar terminó generando opiniones diversas entre sus seguidores por la forma en que ella recibió la sorpresa.

Puedes leer: Luis Alfonso conmovió con inesperada canción en concierto de Yeison Jiménez: "Vuela amigo"

La inesperada reacción de la esposa de Luis Alfonso al recibir el regalo

En el video publicado en la cuenta de TikTok de Luis Alfonso, el artista anuncia con entusiasmo el regalo antes de revelarlo. “Sigue el segundo regalo para la reina de la casa… Vamos a ver qué carita hace apenas le muestre el regalito a doña Luisa”, se le escucha decir mientras se acerca a la puerta de su casa para mostrar la sorpresa junto a su esposa e hijos.

El objeto de la sorpresa fue una camioneta 4×4 de alta gama, un vehículo con comodidades y características de lujo que, según la publicación, llamó la atención de millones de seguidores del cantante. Sin embargo, la reacción de Luisa frente al regalo fue serena y moderada, lo que generó un debate en redes.

Te puede interesar

  1. El altar que Luis Alfonso hizo para recordar a Yeison Jiménez
    Yeison Jiménez y Luis Alfonso
    Foto: Instagram de Luis Alfonso
    Farándula

    Luis Alfonso, con el corazón en la mano, muestra el altar que hizo para Yeison Jiménez

  2. Luis Alfonso y Yeison Jiménez
    Promesa de Luis Alfonso a músicos de Yeison Jiménez conmueve a fans
    Foto: Redes de Luis Alfonso
    Farándula

    Promesa de Luis Alfonso a músicos de Yeison Jiménez conmueve a fans: "Lo hubiera querido"

Te puede interesar

  1. El gesto de Luis Alfonso sobre el ataúd de Yeison Jiménez
    El gesto de Luis Alfonso sobre el ataúd de Yeison Jiménez
    /Foto: Facebook: Yeison Jiménez / redes sociales
    Farándula

    El gesto de Luis Alfonso sobre el ataúd de Yeison Jiménez: "Voy a ser un poco brusco"

  2. Luis Alfonso se priva intentando homenajear a Yeison Jiménez; no pudo cantar
    Luis Alfonso se priva intentando homenajear a Yeison Jiménez; no pudo cantar
    Foto: Redes de Yeison Jiménez y Luis Alfonso
    Farándula

    Luis Alfonso se priva intentando homenajear a Yeison Jiménez; no pudo cantar

Al escuchar el obsequio, la esposa expresó ante la cámara algo como “No me puedo mojar. Te amo mucho. No te hubieras puesto a gastar platica”, palabras que muchos interpretaron como una respuesta tranquila en vez de una reacción efusiva ante el valor del presente.

Puedes leer: Luis Alfonso no se contuvo y lanzó fuerte mensaje durante homenaje a Yeison Jiménez

En cuestión de horas, el video se llenó de comentarios con opiniones divididas. Algunos usuarios expresaron su desilusión por lo que consideraron una respuesta fría o poco agradecida. Comentarios como “Qué triste la reacción de esta chica”, “me puse más contenta yo” o “está muy fingida esa felicidad” estuvieron entre los que más se repitieron.

Por otro lado, varios seguidores defendieron a Luisa, interpretando su actitud como una muestra de humildad, autenticidad y sencillez, valores que consideraron más significativos que la efusividad.

Opiniones como “Ella es feliz con lo que tiene” o “es una relación natural y desinteresada” fueron algunas de las que resaltaron en la discusión.

Mira también: Luis Alfonso habla sobre su relación de pareja tras la fama: “No es fácil ser esposa de un artista”

