Luis Alfonso conmovió con inesperada canción en concierto de Yeison Jiménez: "Vuela amigo"

Durante el homenaje realizado a Yeison Jiménez en el estadio El Campín de Bogotá, uno de los momentos que generó mayor atención fue la intervención del cantante Luis Alfonso, quien presentó una canción escrita especialmente para ese evento.

La interpretación se dio en medio de un concierto que reunió a artistas, familiares y seguidores del intérprete de música popular, fallecido en enero de 2026 en un accidente aéreo.

Puedes leer: Viuda de Yeison Jiménez reaparece en homenaje en El Campín, hizo llorar



Luis Alfonso le rinde homenaje a Yeison Jiménez con una canción inédita en El Campín

El evento, que inicialmente estaba planeado como parte de una gira musical, tomó un rumbo distinto tras el deceso del artista. La producción decidió mantener la presentación y convertir el espectáculo en un acto de recuerdo, en el que participaron varios colegas de Jiménez, entre ellos Luis Alfonso, con quien mantenía una relación cercana dentro del ámbito musical.



Antes de interpretar su canción, Luis Alfonso se dirigió al público para explicar el origen del tema. Según señaló desde el escenario, la composición surgió de un proceso personal y no fue creada con fines comerciales.

El cantante explicó que la canción nació como una forma de expresar lo que sentía tras el fallecimiento de Yeison Jiménez y de otras personas cercanas que también fallecieron en el mismo accidente. Durante su intervención, aclaró que no tenía certeza sobre un eventual lanzamiento oficial del tema.

La canción, titulada 'Vuela mi amigo', fue interpretada por primera vez en ese escenario.

Durante la presentación, Luis Alfonso entonó frases como “Vuela mi amigo, vuela hacia el cielo, hoy la tristeza nos destroza el alma, no hallamos consuelo. Vuela mi amigo, vuela eterno, estoy seguro que en el más allá volveremos a vernos. Te vas mi amigo, adiós parcero, cómo haces falta, mi aventurero”,un mensaje de despedida que acompañó toda la interpretación.

Publicidad

Puedes leer: El detalle que pocos notaron en el homenaje a Yeison Jiménez: ¿Sus cenizas?

Publicidad

Aunque no se proyectó la letra completa en las pantallas, el contenido estuvo enfocado en el recuerdo del artista y en la ausencia que dejó dentro de su entorno cercano.

La reacción del público fue visible, con asistentes que permanecieron en silencio durante la interpretación y otros que registraron el momento con sus celulares. Luis Alfonso no ofreció detalles técnicos sobre la composición ni sobre un posible registro del tema.

Tampoco confirmó si la canción formará parte de algún álbum o proyecto futuro. Su participación se limitó a la interpretación en vivo y a las palabras previas con las que contextualizó el tema ante los asistentes.

El homenaje incluyó otros momentos musicales, así como la proyección de imágenes de Yeison Jiménez a lo largo de su carrera artística. En el estadio se encontraban familiares del cantante, entre ellos su madre, su esposa y otros allegados, quienes ocuparon un lugar visible durante el evento.

Mira también: Grandes estrellas de la música popular rinden tributo a Yeison Jiménez con una emotiva canción