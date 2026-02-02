Publicidad

Luis Alfonso conmovió con inesperada canción en concierto de Yeison Jiménez: "Vuela amigo"

Luis Alfonso conmovió con inesperada canción en concierto de Yeison Jiménez: "Vuela amigo"

Durante el concierto en Bogotá, el cantante interpretó por primera vez una canción que escribió tras el fallecimiento de su colega, explicando el origen del tema y el significado que tiene para él.

Canción de Luis Alfonso para Yeison Jiménez en su homenaje del Campín
Yeison Jiménez y Luis Alfonso
Foto: Instagram de Luis Alfonso
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 2 de feb, 2026

Durante el homenaje realizado a Yeison Jiménez en el estadio El Campín de Bogotá, uno de los momentos que generó mayor atención fue la intervención del cantante Luis Alfonso, quien presentó una canción escrita especialmente para ese evento.

La interpretación se dio en medio de un concierto que reunió a artistas, familiares y seguidores del intérprete de música popular, fallecido en enero de 2026 en un accidente aéreo.

Viuda de Yeison Jiménez reaparece en homenaje en El Campín, hizo llorar

Luis Alfonso le rinde homenaje a Yeison Jiménez con una canción inédita en El Campín

El evento, que inicialmente estaba planeado como parte de una gira musical, tomó un rumbo distinto tras el deceso del artista. La producción decidió mantener la presentación y convertir el espectáculo en un acto de recuerdo, en el que participaron varios colegas de Jiménez, entre ellos Luis Alfonso, con quien mantenía una relación cercana dentro del ámbito musical.

Antes de interpretar su canción, Luis Alfonso se dirigió al público para explicar el origen del tema. Según señaló desde el escenario, la composición surgió de un proceso personal y no fue creada con fines comerciales.

Durante la presentación, Luis Alfonso entonó frases como “Vuela mi amigo, vuela hacia el cielo, hoy la tristeza nos destroza el alma, no hallamos consuelo. Vuela mi amigo, vuela eterno, estoy seguro que en el más allá volveremos a vernos. Te vas mi amigo, adiós parcero, cómo haces falta, mi aventurero”,un mensaje de despedida que acompañó toda la interpretación.

El detalle que pocos notaron en el homenaje a Yeison Jiménez: ¿Sus cenizas?

Aunque no se proyectó la letra completa en las pantallas, el contenido estuvo enfocado en el recuerdo del artista y en la ausencia que dejó dentro de su entorno cercano.

La reacción del público fue visible, con asistentes que permanecieron en silencio durante la interpretación y otros que registraron el momento con sus celulares. Luis Alfonso no ofreció detalles técnicos sobre la composición ni sobre un posible registro del tema.

Tampoco confirmó si la canción formará parte de algún álbum o proyecto futuro. Su participación se limitó a la interpretación en vivo y a las palabras previas con las que contextualizó el tema ante los asistentes.

El homenaje incluyó otros momentos musicales, así como la proyección de imágenes de Yeison Jiménez a lo largo de su carrera artística. En el estadio se encontraban familiares del cantante, entre ellos su madre, su esposa y otros allegados, quienes ocuparon un lugar visible durante el evento.

Grandes estrellas de la música popular rinden tributo a Yeison Jiménez con una emotiva canción

