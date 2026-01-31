Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: TARIFAS DE TAXI 2026
NECROPSIA DE LIAM GAEL
YEISON JIMÉNEZ EN EL CAMPÍN
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / El odioso apodo que le tenían a Yeison Jiménez los cantantes que le tenían envidia

El odioso apodo que le tenían a Yeison Jiménez los cantantes que le tenían envidia

El 'Aventurero' lidiaba con el veneno de colegas que no soportaban su ascenso; Yeison conocía el sobrenombre con el que intentaban ridiculizarlo y confesó sentirse decepcionado.

El odioso apodo que le tenían a Yeison Jiménez los cantantes que le tenían envidia
El odioso apodo que le tenían a Yeison Jiménez los cantantes que le tenían envidia
Foto: Redes de Yeison Jiménez
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 31 de ene, 2026

La carrera de Yeison Jiménez no fue solo una sucesión de éxitos musicales, sino una batalla constante contra la envidia de un sector del gremio que no perdonaba su visión para los negocios.

Según reveló su amiga cercana, Diva Jessurum en el podcast Sinceramente Cris, el artista era blanco de ataques sistemáticos por parte de colegas que, lejos de celebrar su éxito, se dedicaban a intentar desprestigiarlo a sus espaldas.

Puedes leer: Diva Jessurum revela el invitado de talla mundial que tenía Yeison Jiménez para El Campín

El ataque más recurrente era el uso de un apodo odioso: "Ricky Ricón", una etiqueta con la que pretendían reducir su esfuerzo a una simple ostentación de riqueza.

Te puede interesar

  1. Yeison Jiménez
    Yeison Jiménez
    / FOTO: Compuesta
    Nación

    Informe de Aerocivil revela cómo habría fallecido Yeison Jiménez en la avioneta

  2. Aguardiente Amarillo con la imagen de Yeison Jiménez
    Yeison Jiménez, cantante de música popular
    Foto: imagen de referencia generada por ImageFX y AFP
    Nación

    Aguardiente Amarillo con la imagen de Yeison Jiménez es ilegal y habrá consecuencias

  3. Mamá de Yeison Jiménez habal de el verdadero amigo de su hijo
    Yeison Jiménez y Luz Mery Galeano
    Foto: captura de pantalla de Día a Día y redes sociales
    Farándula

    Mamá de Yeison Jiménez revela el cantante de música popular que admiraba su hijo

Jiménez era plenamente consciente de este sobrenombre y de las burlas que circulaban entre sus pares. Esta situación le generaba una amargura profunda, pues él mismo sentía que había ayudado a muchas personas que luego solo lo veían como un objeto de provecho económico.

Diva relató que el cantante estaba decepcionado al notar que "no todo el que le sonreía era su amigo" y que muchos de los que compartían escenario con él eran los mismos que alimentaban los rumores en su contra.

Publicidad

Esta presión externa no solo afectaba el ánimo del artista, sino que se manifestaba en su salud. Yeison le confesaba a Diva que sentía dolores físicos inexplicables en la espalda, las piernas y fuertes migrañas, los cuales él atribuía a la carga energética y a los ataques de quienes envidiaban su posición.

"Él era víctima de mucha gente que quería tener lo que él tenía, pero que no trabajaba para conseguirlo", explicó la periodista en una reciente entrevista.

Publicidad

Puedes leer: Concierto de Yeison Jiménez en El Campín: horarios de ingreso y comienzo del homenaje

A pesar de sentirse herido por la hipocresía de sus colegas, Jiménez decidió refugiarse en su fe y en su familia.

Te puede interesar

  1. Diva Jesurum rompe silencio sobre si Yeison Jiménez fue encontrado abrazado a su manager
    Diva Jesurum rompe silencio sobre si Yeison Jiménez fue encontrado abrazado a su manager
    Foto: Redes de Diva Jesurum y Yeison Jiménez
    Farándula

    Diva Jesurum rompe silencio sobre si Yeison Jiménez fue encontrado abrazado a su manager

  2. Concierto de Yeison Jiménez en El Campín: hora de apertura de puertas
    Concierto de Yeison Jiménez en El Campín: hora de apertura de puertas
    /Foto: Yeison Jiménez/ Alcaldía de Bogotá
    Música

    Concierto de Yeison Jiménez en El Campín: horarios de ingreso y comienzo del homenaje

  3. Concierto homenaje a Yeison Jiménez en El Campín
    /Foto: Facebook Yeison Jiménez
    Música

    Petición de último momento por concierto homenaje a Yeison Jiménez en El Campín

Su lema, inspirado en San Miguel Arcángel, era "¿Quién como Dios?", una frase que utilizaba como escudo ante las críticas de quienes no entendían que su éxito ya no dependía solo de la música, sino de su faceta como empresario exitoso.

Al final de sus días, el artista había decidido que la música era su hobby y su familia su verdadera prioridad, dejando atrás la amargura que le causaban aquellos que, por envidia, intentaron etiquetarlo con apodos hirientes.

Mira también: Informe de Aerocivil revela cómo habría fallecido Yeison Jiménez en la avioneta

Publicidad

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Yeison Jiménez

Farándula

Diva Jessurum

Muertes de famosos

Chismes