Aguardiente Amarillo con la imagen de Yeison Jiménez es ilegal y habrá consecuencias

Surge una alerta sobre la aparición en redes sociales y canales de venta de un producto presentado como Aguardiente Amarillo de Manzanares con la imagen del cantante Yeison Jiménez, artista de música popular que falleció el pasado 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo en Paipa, Boyacá.

La Industria Licorera de Caldas (ILC), empresa con sede en Manizales responsable del licor tradicional conocido como Aguardiente Amarillo, emitió un comunicado en el que señala que no ha autorizado, producido ni distribuido ninguna edición especial de su producto que incluya la imagen del cantante.

Estafan a la gente con Aguardiente Amarillo con la imagen de Yeison Jiménez

Asimismo, aseguró que cualquier presentación que incorpore elementos gráficos relacionados con Jiménez no forma parte de sus líneas oficiales y podría tratarse de productos con alteraciones no autorizadas en la etiqueta.



Según la información disponible, algunas de estas botellas que circulan con la imagen del artista se estarían ofreciendo en internet o redes sociales con precios que oscilan entre 45.000 y 100.000 pesos colombianos y en algunos casos se promocionan junto con paquetes que incluyen otros artículos promocionales.



La ILC también manifestó que ha detectado uso indebido del logo y otros elementos visuales vinculados a la marca en objetos adicionales, como sacos porta botella o accesorios, que tampoco cuentan con su autorización oficial.

Frente a estas situaciones, la empresa presentó una denuncia formal ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), argumentando que la modificación de etiquetas y la comercialización de productos no regulados afectan tanto a la marca como a la seguridad del consumidor.

Desde la compañía se hizo un llamado a distribuidores, comerciantes y consumidores para que adquieran sus productos únicamente en puntos de venta autorizados y reporten cualquier producto sospechoso o que no coincida con las características oficiales del Aguardiente Amarillo de Manzanares.

Además, indicaron que si en algún momento se decide lanzar una edición conmemorativa o un homenaje formal a Yeison Jiménez, esto se hará solo con la debida autorización de su familia y cumpliendo los requisitos legales correspondientes, informando primero por sus canales oficiales.

En medio de estas aclaraciones, es la misma industria la que enfatiza la importancia de verificar la autenticidad del producto y evitar comprar versiones no certificadas que puedan generar confusión en el mercado

