Yeison Jiménez advirtió en un sueño a su mamá y le pidió "ponerse los pantalones"

La muerte de Yeison Jiménez, ocurrida el pasado 10 de enero de 2026 en Paipa, Boyacá, no solo dejó un vacío en las tarimas de la música popular, sino que ha desatado una serie de eventos que rayan en lo espiritual.

Luz Mery Galeano, conocida cariñosamente como "Lucy", se presentó recientemente en el programa Día a Día de Caracol Televisión para compartir una experiencia que ha dejado atónitos a los seguidores del cantante: su hijo se le ha manifestado en sueños con un mensaje de urgencia y protección.

En una entrevista cargada de misticismo y dolor, Lucy confesó que ha recibido señales claras de que el intérprete de Bendecida está "inquieto" por el destino de los bienes y la seguridad de sus seres queridos.



No se trata de una simple visita onírica de consuelo; según la madre del artista, Yeison fue tajante al pedirle que tome las riendas de su legado económico y familiar para evitar que personas malintencionadas se aprovechen de la tragedia.



La preocupación del fallecido cantante no es menor si se tiene en cuenta la magnitud del emporio empresarial que construyó en vida. Yeison Jiménez no era solo un músico, sino un estratega de los negocios con activos diversificados en múltiples sectores.

Entre las propiedades más destacadas que hoy estarían en el centro de la advertencia se encuentran:

El Criadero La Cumbre YJ SAS: Una empresa dedicada a los caballos de paso fino, cuyo valor se estima cercano a los 16.000 millones de pesos.

YJ Company SAS: Firma que reporta activos por más de 8.242 millones de pesos, encargada de la producción musical, espectáculos y su marca de gorras y gafas personalizadas.

Inversiones Inmobiliarias y Hotelería: El artista había incursionado con éxito en el sector hotelero, con proyectos en construcción en distintos puntos del país, además de inversiones en ganadería y agricultura.

Ante esta vasta fortuna, la instrucción de Yeison a su madre fue directa y cargada de carácter: “Madre, llegó la hora de que te amarres los pantalones, busques un abogado para que te hagas respetar y me respeten”.

Estas palabras, según Lucy, surgieron de la preocupación del cantante por personas que podrían intentar beneficiarse del "dolor ajeno" tras su partida.

La decisión de Luz Mery Galeano de hacer públicas estas revelaciones y de participar activamente en medios no busca alimentar la controversia, sino cumplir con la voluntad de su hijo, quien —según ella— solo confía en ella para llevar "la batuta" de sus bienes. Lucy sostiene que su hijo siempre la vio como una mujer valiente, una "heroína de papel" capaz de enfrentar cualquier adversidad.

“Esa historia soy yo”, afirmó con firmeza, recordando que nadie conoce mejor la trayectoria de Yeison, desde sus humildes comienzos hasta alcanzar la cima del éxito profesional.

Además de la advertencia legal, la madre del artista relató haber sentido la presencia física de su hijo en momentos de profunda angustia, describiendo una mano suave sobre su espalda que le transmitió paz y la respuesta a sus dudas sobre los últimos minutos de vida del cantante.

Hoy, con la guía que asegura recibir "desde el cielo", Luz Mery se prepara para defender el legado de Yeison Jiménez, un hombre que, incluso después de su último vuelo, parece estar vigilando que la justicia y el respeto prevalezcan sobre su nombre y su fortuna.

