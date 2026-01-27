Yeison Jiménez se le apareció en sueños a su mamá y le hizo sería petición; ¿están en riesgo?

La madre del cantante de música popular Yeison Jiménez, Luz Mery Galeano, rompió el silencio en una emotiva entrevista para el programa 'Día a día'. Durante su intervención, reveló que recibió señales de su hijo, quien según ella este estaría inquieto por las diferentes cosas que dejó en vida.

"Lucy", como es conocida, comentó durante esta entrevista que el artista le había mencionado su preocupación y le pidió estar alerta, tanto de la familia como de su patrimonio. Al punto que supuestamente podría haber una persona que desea aprovecharse de esto.

Puedes leer: Yeison Jiménez se comunicó con su mamá y le mostró cómo fueron sus últimos minutos de vida



Al punto que ella afirmó que Yeison Jiménez solo confía en ella y que esta sea la encargada de llevar la batuta de los bienes y la familia que dejó en vida. De igual forma, afirmó que la preocupación del cantante fue tal que durante el sueño le pidió que estuviera alerta y contratará un abogado si es el caso.



“Madre, llegó la hora de que te amarres los pantalones, busques un abogado para que te hagas respetar y me respeten”. Fueron las palabras que destacó la madre de Yeison Jiménez sobre la búsqueda que le pidió su hijo, además de comentarle que se proteja de las personas que se aprovechan del dolor ajeno.

¿Qué negocios tenía Yeison Jiménez?

El cantante de música popular además de armar un legado con sus canciones, también fue un exitoso empresario en varios sectores. Por un lado tenía El Criadero La Cumbre YJ SAS, valorado cercano a los 16.000 millones de pesos, enfocado en caballos de paso fino, también estaba la producción y exportación de miel de abeja, la cual llevó a iniciar un proceso en Estados Unidos.

Publicidad

Medios de comunicación como El Tiempo reveló que los registros empresariales de YJ Company SAS reporta activos por 8.242 millones de pesos, la cual maneja espectáculos, producción musical y otros negocios. Así mismo, se suma una marca propia de gorras y gafas personalizadas.

Puedes leer: El día que Yeison Jiménez sintió la presencia de la Virgen María; le entregó un mensaje

Publicidad

En una charla con La República, el artista contó que incursionó en la hotelería y por ello tenía la idea de construir varios hoteles en distintos destinos del país.

“Yo tengo varias empresas. Hoy por hoy he minimizado un poco. Me muevo en el tema de la ganadería, en la agricultura, en las gorras. Estoy haciendo tres hoteles, en estos momentos. Y me muevo mucho en el tema inmobiliario y en inversiones extranjeras”, indicó el intérprete de ‘Aventurero’ en el 2025.

Por lo cual, a raíz de esto, es la petición que comenta Lucy le hizo su hijo. De igual forma, comentó que su decisión de abrir redes sociales y participar en medios no busca generar controversia, sino mantener vivo el legado de su hijo desde la verdad. "Esa historia soy yo", afirmó al recordar que nadie mejor que ella conoce la vida del cantante desde su infancia hasta su éxito profesional.

Finalmente explicó que se mantiene disponible para aclarar cualquier duda sobre la vida del cantante, siempre bajo la premisa del respeto y la dignidad.