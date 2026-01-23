La canción 'Premonición' que cuenta el accidente de Yeison Jiménez; sus raperos favoritos

Los Nandez, uno de los grupos de rap más influyentes del rap en Colombia, sorprendieron a sus seguidores al lanzar una canción en homenaje a Yeison Jiménez, titulada 'Premonición'.

El tema nació como una forma de rendir tributo al cantante de música popular, quien falleció el sábado 10 de enero de 2026, tras un accidente aéreo ocurrido en el aeropuerto de Paipa, en el departamento de Boyacá.

La composición no solo recuerda la trayectoria de Jiménez, sino que también se conecta con una parte poco conocida de su vida artística: su cercanía con el rap y la manera en que hablaba de ciertos sueños que, con el tiempo, muchos interpretaron como señales previas a su partida. Para Los Nandez, esta canción se convirtió en un mensaje directo de respeto y admiración.

El rap, el género favorito de Yeison Jiménez

Aunque Yeison Jiménez fue reconocido principalmente como figura de la música popular colombiana, su relación con el rap iba más allá de escuchar canciones ocasionalmente. En varias entrevistas, el artista expresó su gusto por este género, al que veía como una representación sincera de la realidad cotidiana.

En una de esas conversaciones, recordó que los únicos conciertos en los que hacía fila para entrar eran los de Rap al Parque. Allí disfrutaba presentaciones de agrupaciones como Mexicano, Clan Hueso Duro y, por supuesto, Los Nandez. También confesó que seguía con interés las batallas de gallos y que admiraba a distintos exponentes del rap nacional e internacional.

“Premonición”, la canción homenaje a Yeison Jiménez

El tema aborda de manera directa el accidente que terminó con la vida del cantante a los 34 años. La letra hace referencia al impacto que dejó su partida y al eco que tuvieron los sueños que él mismo había contado meses antes. Para muchos seguidores, esas historias tomaron un nuevo significado después de su muerte.

Yeison Jiménez perdió la vida cuando la avioneta en la que viajaba, con matrícula N325FA, se precipitó entre los municipios de Paipa y Duitama, en Boyacá. El hecho ocurrió el sábado 10 de enero de 2026, poco después de despegar del aeropuerto de Paipa.