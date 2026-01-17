Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Música  / El género musical que marcó a Yeison Jiménez y no fue la música popular

El género musical que marcó a Yeison Jiménez y no fue la música popular

Pocos lo sabían, pero Yeison Jiménez tenía una conexión profunda con otro género musical. Conozca esta faceta íntima y sorprendente del artista.

Antes del éxito, Yeison Jiménez tenía otro amor musical que pocos conocían.jpg
Antes del éxito, Yeison Jiménez tenía otro amor musical que pocos conocían
Foto: Instagram @yeison_jimenez
Por: Diego Villamil
|
Actualizado: 17 de ene, 2026

Durante años, el público asoció a Yeison Jiménez con la música popular, las letras de despecho y las historias de amor y desamor que conectaron con millones de seguidores.

Sin embargo, detrás del artista que llenó escenarios y se convirtió en referente del género, existía una pasión musical distinta, más urbana y profundamente ligada a sus orígenes y vivencias personales.

En varias entrevistas, el cantante habló con total honestidad sobre el género que realmente lo marcó desde joven. Para él, la música no solo era melodía, sino un vehículo para contar verdades, reflejar la vida cotidiana y expresar emociones sin filtros. Ese espacio lo encontró, desde muy temprano, en el rap y el hip-hop.

Yeison Jiménez y su conexión con el rap desde la juventud

Antes de subirse a grandes tarimas, el artista trabajó en plazas de mercado, una etapa dura que moldeó su carácter y su visión del mundo. En esos años, el rap era la banda sonora de sus jornadas, un género que sentía cercano porque hablaba de barrio, de calle y de realidades sin adornos.

En sus propias palabras, el rap era “la música más sincera que hay”, una expresión directa de lo que se vive día a día. Escuchar letras rápidas y cargadas de mensaje, según contaba, le ayudó a pensar y hablar con mayor agilidad, una habilidad que luego trasladó a su carrera musical. Artistas internacionales como 50 Cent y Eminem, así como referentes latinos y colombianos, hicieron parte de su formación sonora.

El impacto del rap en el estilo de Yeison Jiménez

Aunque su camino profesional tomó rumbo hacia la música popular, la influencia del rap nunca desapareció. De hecho, muchos seguidores y músicos cercanos aseguran que esa raíz urbana se percibía en su forma de escribir, en la crudeza de algunas letras y en la manera directa de conectar con el público.

El propio cantante reconocía que el género urbano lo adoptó como una escuela de vida y de pensamiento. Incluso, ya consolidado como figura de la música popular, seguía escuchando rap y soñando con unir ambos mundos.

Prueba de ello fue su entusiasmo al anunciar colaboraciones con artistas actuales de la escena urbana, como Nanpa Básico, con quien trabajó en una canción que fusionaba sonidos urbanos con matices populares.

La trágica muerte del artista en enero de 2026 dejó un profundo vacío en la música colombiana. Sin embargo, su historia artística revela que su legado no se limita a un solo estilo. Su amor por el rap muestra a un creador inquieto, auténtico y fiel a sus raíces, que nunca olvidó de dónde venía ni qué sonidos lo ayudaron a formarse.

Hoy, al recordarlo, muchos de sus seguidores redescubren esa faceta menos conocida y comprenden que la esencia de Yeison Jiménez siempre estuvo ligada a la música que hablaba de la vida real, sin máscaras y con el corazón en la mano.

