Con homenaje junto a los caballos que amaba, despidieron a Yeison Jiménez en Fusagasugá

Un homenaje realizado en Fusagasugá, Cundinamarca, marcó uno de los momentos del proceso de despedida del cantante de música popular Yeison Jiménez, fallecido el 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo ocurrido en Paipa, Boyacá.

En esta ceremonia, las cenizas del artista fueron escoltadas por caballos, un gesto que la familia y quienes organizaron el acto presentaron como significativo dentro del contexto de la vida del intérprete.

Caballos escoltando las cenizas de Yeison Jiménez en Fusagasugá

El homenaje con los caballos se llevó a cabo en la mañana del 17 de enero de 2026 en la zona rural de Fusagasugá, donde se encuentra uno de los predios vinculados con los intereses personales del cantante.



Las imágenes muestran a los caballos avanzando delante de la urna con sus restos, en lo que se describe como un acompañamiento en el recorrido que concluyó en un tramo previo al traslado final del cuerpo.



De acuerdo con lo informado por los organizadores, este acto de despedida responde a una voluntad que, según la familia, Yeison Jiménez había expresado en vida. Algunos comentarios reproducidos en publicaciones vinculadas al homenaje mencionan que la intención era que sus caballos lo acompañaran en parte del trayecto.

Los caballos utilizados en el homenaje están relacionados con la afición del artista por esta actividad, la cual formaba parte de su entorno personal fuera de los escenarios musicales. Jiménez era conocido por mantener un criadero de caballos de paso fino en la región, una actividad que desarrollaba con regularidad antes de su deceso.

Además de este homenaje, se programaron otros encuentros para honrar la memoria de Jiménez, incluida una ceremonia en Manzanares, Caldas, municipio donde nació. Allí se espera la participación de familiares, amigos y seguidores del artista, en un acto previsto para reunir a la comunidad local y rendir tributo a su trayectoria.

El homenaje con caballos en Fusagasugá agregó una dimensión distinta al recorrido de despedidas, al ser más íntimo y ligado a los intereses del propio artista.

Con cada uno de los eventos, los familiares y seguidores han buscado mantener viva la memoria de Jiménez, tanto por su trayectoria musical como por su relación y cercania con comunidades y actividades fuera de los escenarios.

