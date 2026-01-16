Números de la suerte que seguidores asocian a Yeison Jiménez: lista completa

Tras el fallecimiento de Yeison Jiménez, en redes sociales y grupos de seguidores comenzaron a circular una serie de números considerados “de la suerte”, no por superstición aislada, sino por coincidencias directas con sorteos oficiales de lotería ocurridos días después.

Estas cifras no salen de interpretaciones abstractas, sino de datos concretos: una placa vehicular, una hora específica y fechas clave de su vida. A partir de allí, muchos seguidores han armado combinaciones numéricas que hoy son las más comentadas y jugadas.

El número 586 se convirtió en el más comentado entre los seguidores. Corresponde a los últimos tres dígitos de la placa PFY586, perteneciente a la carroza fúnebre que transportó los restos de Yeison Jiménez.

Días después, ese mismo número coincidió con el premio mayor de la Lotería del Huila, lo que generó un fuerte impacto entre quienes siguen este tipo de señales y coincidencias.

A partir de ahí, el 586 pasó a ser considerado el número base para múltiples combinaciones.



Números base asociados a Yeison Jiménez

Número Origen del número Por qué se considera de suerte 586 Placa PFY586 Coincidió con premio mayor 3586 Premio mayor completo Resultado exacto del sorteo 410 Hora aproximada Referencia a las 4:10 26 Día de nacimiento Parte clave de su fecha 7 Mes de nacimiento Julio 91 Año de nacimiento 1991 10 Día de fallecimiento Enero 10 1 Mes del fallecimiento Enero 26 Año del fallecimiento 2026

Las combinaciones más jugadas por seguidores de Yeison Jiménez

Con esos números base, los seguidores han construido combinaciones de 2, 3 y 4 cifras, especialmente pensadas para diferentes tipos de sorteos.



Combinaciones más usadas

Tipo de combinación Números sugeridos Tres cifras 586 – 410 – 726 – 910 Cuatro cifras 3586 – 2691 – 1026 – 0726 Combinadas 2610 – 9126 – 1027

Estas combinaciones mezclan fechas, horas y coincidencias reales, lo que explica por qué se han vuelto tan populares en poco tiempo.



Fechas que también se repiten en las jugadas

Además del número 586, muchos seguidores recomiendan jugar fragmentos de fechas, separándolas en pares o tríos:

Fechas convertidas en números

Fecha Combinaciones más comunes 26/07/1991 26 – 7 – 91 – 2691 10/01/2026 10 – 1 – 26 – 1026 Hora 4:10 410 – 0410

Estas cifras se repiten en publicaciones, comentarios y recomendaciones entre seguidores que buscan replicar la coincidencia que ya ocurrió.

Los números de Yeison Jiménez que cayeron en la lotería Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de de redes sociales

Por qué estos números son los más buscados ahora

Las búsquedas relacionadas con “números de la suerte Yeison Jiménez” han aumentado porque ofrecen una respuesta rápida y concreta:

Hay números claros

Tienen origen verificable

Ya hubo una coincidencia real con un sorteo

Eso ha hecho que estas combinaciones se mantengan entre las más consultadas en motores de búsqueda y redes sociales.

En ese sentido, los números más asociados a Yeison Jiménez por sus seguidores son 586, 3586 y 410, junto con combinaciones de su fecha de nacimiento (26/07/1991) y de su fallecimiento (10/01/2026). En este artículo encuentras las combinaciones más jugadas, organizadas en tablas fáciles de consultar.