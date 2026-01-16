Números de la suerte que seguidores asocian a Yeison Jiménez: lista completa

Tras el fallecimiento de Yeison Jiménez, en redes sociales y grupos de seguidores comenzaron a circular una serie de números considerados “de la suerte”, no por superstición aislada, sino por coincidencias directas con sorteos oficiales de lotería ocurridos días después.
Estas cifras no salen de interpretaciones abstractas, sino de datos concretos: una placa vehicular, una hora específica y fechas clave de su vida. A partir de allí, muchos seguidores han armado combinaciones numéricas que hoy son las más comentadas y jugadas.
Puedes leer: Exmánager de Diomedes Díaz dará números de suerte para fanáticos del cantante
El número 586 se convirtió en el más comentado entre los seguidores. Corresponde a los últimos tres dígitos de la placa PFY586, perteneciente a la carroza fúnebre que transportó los restos de Yeison Jiménez.
Días después, ese mismo número coincidió con el premio mayor de la Lotería del Huila, lo que generó un fuerte impacto entre quienes siguen este tipo de señales y coincidencias.
Publicidad
A partir de ahí, el 586 pasó a ser considerado el número base para múltiples combinaciones.
Números base asociados a Yeison Jiménez
|Número
|Origen del número
|Por qué se considera de suerte
|586
|Placa PFY586
|Coincidió con premio mayor
|3586
|Premio mayor completo
|Resultado exacto del sorteo
|410
|Hora aproximada
|Referencia a las 4:10
|26
|Día de nacimiento
|Parte clave de su fecha
|7
|Mes de nacimiento
|Julio
|91
|Año de nacimiento
|1991
|10
|Día de fallecimiento
|Enero 10
|1
|Mes del fallecimiento
|Enero
|26
|Año del fallecimiento
|2026
Las combinaciones más jugadas por seguidores de Yeison Jiménez
Con esos números base, los seguidores han construido combinaciones de 2, 3 y 4 cifras, especialmente pensadas para diferentes tipos de sorteos.
Combinaciones más usadas
|Tipo de combinación
|Números sugeridos
|Tres cifras
|586 – 410 – 726 – 910
|Cuatro cifras
|3586 – 2691 – 1026 – 0726
|Combinadas
|2610 – 9126 – 1027
Estas combinaciones mezclan fechas, horas y coincidencias reales, lo que explica por qué se han vuelto tan populares en poco tiempo.
Fechas que también se repiten en las jugadas
Además del número 586, muchos seguidores recomiendan jugar fragmentos de fechas, separándolas en pares o tríos:
Publicidad
Fechas convertidas en números
|Fecha
|Combinaciones más comunes
|26/07/1991
|26 – 7 – 91 – 2691
|10/01/2026
|10 – 1 – 26 – 1026
|Hora 4:10
|410 – 0410
Estas cifras se repiten en publicaciones, comentarios y recomendaciones entre seguidores que buscan replicar la coincidencia que ya ocurrió.
Puedes leer: Números de la suerte de Kaleth Morales y Martín Elías con los que benefició a colombianos
Por qué estos números son los más buscados ahora
Las búsquedas relacionadas con “números de la suerte Yeison Jiménez” han aumentado porque ofrecen una respuesta rápida y concreta:
- Hay números claros
- Tienen origen verificable
- Ya hubo una coincidencia real con un sorteo
Eso ha hecho que estas combinaciones se mantengan entre las más consultadas en motores de búsqueda y redes sociales.
En ese sentido, los números más asociados a Yeison Jiménez por sus seguidores son 586, 3586 y 410, junto con combinaciones de su fecha de nacimiento (26/07/1991) y de su fallecimiento (10/01/2026). En este artículo encuentras las combinaciones más jugadas, organizadas en tablas fáciles de consultar.