Números de la suerte que seguidores asocian a Yeison Jiménez: lista completa

Seguidores identificaron números de la suerte ligados a coincidencias recientes. Aquí están las combinaciones más usadas, explicadas y organizadas en una tabla fácil de consultar.

Números de la suerte de Yeison Jiménez: combinaciones más jugadas
/Foto: IA /Facebook: Yeison Jiménez
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 16 de ene, 2026

Tras el fallecimiento de Yeison Jiménez, en redes sociales y grupos de seguidores comenzaron a circular una serie de números considerados “de la suerte”, no por superstición aislada, sino por coincidencias directas con sorteos oficiales de lotería ocurridos días después.

Estas cifras no salen de interpretaciones abstractas, sino de datos concretos: una placa vehicular, una hora específica y fechas clave de su vida. A partir de allí, muchos seguidores han armado combinaciones numéricas que hoy son las más comentadas y jugadas.

Puedes leer: Exmánager de Diomedes Díaz dará números de suerte para fanáticos del cantante

El número 586 se convirtió en el más comentado entre los seguidores. Corresponde a los últimos tres dígitos de la placa PFY586, perteneciente a la carroza fúnebre que transportó los restos de Yeison Jiménez.

Días después, ese mismo número coincidió con el premio mayor de la Lotería del Huila, lo que generó un fuerte impacto entre quienes siguen este tipo de señales y coincidencias.

A partir de ahí, el 586 pasó a ser considerado el número base para múltiples combinaciones.

Números base asociados a Yeison Jiménez

NúmeroOrigen del númeroPor qué se considera de suerte
586Placa PFY586Coincidió con premio mayor
3586Premio mayor completoResultado exacto del sorteo
410Hora aproximadaReferencia a las 4:10
26Día de nacimientoParte clave de su fecha
7Mes de nacimientoJulio
91Año de nacimiento1991
10Día de fallecimientoEnero 10
1Mes del fallecimientoEnero
26Año del fallecimiento2026

Las combinaciones más jugadas por seguidores de Yeison Jiménez

Con esos números base, los seguidores han construido combinaciones de 2, 3 y 4 cifras, especialmente pensadas para diferentes tipos de sorteos.

Combinaciones más usadas

Tipo de combinaciónNúmeros sugeridos
Tres cifras586 – 410 – 726 – 910
Cuatro cifras3586 – 2691 – 1026 – 0726
Combinadas2610 – 9126 – 1027

Estas combinaciones mezclan fechas, horas y coincidencias reales, lo que explica por qué se han vuelto tan populares en poco tiempo.

Fechas que también se repiten en las jugadas

Además del número 586, muchos seguidores recomiendan jugar fragmentos de fechas, separándolas en pares o tríos:

Fechas convertidas en números

FechaCombinaciones más comunes
26/07/199126 – 7 – 91 – 2691
10/01/202610 – 1 – 26 – 1026
Hora 4:10410 – 0410

Estas cifras se repiten en publicaciones, comentarios y recomendaciones entre seguidores que buscan replicar la coincidencia que ya ocurrió.

Los números de Yeison Jiménez que cayeron en la lotería
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de de redes sociales

Puedes leer: Números de la suerte de Kaleth Morales y Martín Elías con los que benefició a colombianos

Por qué estos números son los más buscados ahora

Las búsquedas relacionadas con “números de la suerte Yeison Jiménez” han aumentado porque ofrecen una respuesta rápida y concreta:

  • Hay números claros
  • Tienen origen verificable
  • Ya hubo una coincidencia real con un sorteo

Eso ha hecho que estas combinaciones se mantengan entre las más consultadas en motores de búsqueda y redes sociales.

En ese sentido, los números más asociados a Yeison Jiménez por sus seguidores son 586, 3586 y 410, junto con combinaciones de su fecha de nacimiento (26/07/1991) y de su fallecimiento (10/01/2026). En este artículo encuentras las combinaciones más jugadas, organizadas en tablas fáciles de consultar.

