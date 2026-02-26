Famosa y querida pareja de influencers terminan su relación: "No hables cosas que no son"

La ruptura fue confirmada en vivo y sin rodeos. La influencer caleña Katy Cardona, conocida en redes sociales como “La Blanquita”, sorprendió a miles de seguidores al anunciar durante un live en TikTok que su relación con Deiby Ruiz había llegado a su fin.

La transmisión, que rápidamente empezó a circular en otras plataformas, dejó ver a una creadora de contenido directa, firme y decidida a hablar sin filtros. La Blanquita, quien suma más de 10 millones de seguidores en TikTok gracias a sus videos de humor, estilo de vida y escenas familiares, decidió enfrentar los rumores de frente.

Durante el en vivo explicó que la separación no fue repentina, sino el resultado de una serie de situaciones que se fueron acumulando con el tiempo. Según sus palabras, existían diferencias personales, problemas de entendimiento y hechos que afectaron la confianza entre ambos.

“No fue una sola cosa”, expresó en el live, dejando claro que la decisión no se tomó por un episodio puntual. Dijo que la relación venía atravesando momentos difíciles desde hacía un buen tiempo y que, aunque intentaron continuar, llegó un punto en el que lo más sano fue seguir caminos separados.



¿Cuáles fueron las razones de la separación?

Uno de los momentos que más llamó la atención del público fue el mensaje directo que le envió a su expareja, especialmente por el vínculo que los une como padres.

“Espero que cambies de verdad, espero madurez y que entiendas que yo soy la mamá de tu hijo. Yo no te quiero ver mal y que yo soy una buena mamá. No te digo que tengas un trato especial conmigo”, dijo frente a la cámara, generando una ola de reacciones en el chat del live.

La creadora de contenido también pidió que no se siguieran diciendo cosas que, según ella, no correspondían a la realidad. Durante la transmisión, afirmó que se habían hecho comentarios públicos que la incomodaban y que afectaban su imagen como mamá.

“Deja de decir lo que no es”, señaló, refiriéndose a versiones que circulaban sobre gastos, responsabilidades y comportamientos que, según ella, no eran ciertos.

Influencer confirman en fin de su relación

Otro punto que tocó fue la imagen que se estaba mostrando en redes sociales. La Blanquita pidió que no se siguiera proyectando una supuesta familia perfecta cuando, según explicó, la situación era distinta. Además, negó que estuviera hostigando a su expareja y aclaró que, si él quería saber del niño, debía comunicarse por medio de otra persona.

En su intervención, también dejó claro que no estaba buscando confrontaciones públicas. De hecho, afirmó que no volvería a hablar del tema en redes sociales. Con esa frase marcó un cierre contundente a su versión de los hechos, dejando claro que su prioridad es su hijo y que no piensa seguir exponiendo el tema ante millones de usuarios.