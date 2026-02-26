Fue atrapado tras tragarse una esmeralda en plena joyería, ¿cuánto costaba la piedra?

Un hombre fue capturado en el sector de joyerías del centro de Bogotá luego de ser señalado de tragarse una esmeralda dentro de un establecimiento comercial. El hecho ocurrió en la localidad de La Candelaria y quedó registrado en videos que, en pocas horas, comenzaron a circular de manera masiva en redes sociales.

Las imágenes muestran a un sujeto retenido dentro de una joyería mientras una empleada espera la llegada de una patrullera. En el video se escucha a la mujer explicar que el hombre, presuntamente, tomó la piedra preciosa y se la metió en la boca para intentar llevársela sin ser detectado.

La escena generó sorpresa entre quienes estaban en el lugar y entre los usuarios que posteriormente vieron la grabación.



Según la persona que grabó el momento, la esmeralda tendría un valor cercano a los 45 millones de pesos. Esa cifra fue replicada en redes sociales y generó aún más impacto por tratarse de una piedra preciosa de alto costo. Sin embargo, la Policía Metropolitana de Bogotá aclaró posteriormente que el valor real del objeto no correspondía a esa suma.

De acuerdo con el reporte oficial, el caso se presentó el pasado 17 de febrero, cuando uniformados atendieron un llamado de la ciudadanía por un posible hurto dentro de un local comercial del sector. Al llegar al sitio, los policías se entrevistaron con la empleada, quien indicó que el hombre habría tomado una joya y se la habría llevado a la boca para ocultarla.



¿Cuánto valía realmente la esmeralda?

Las autoridades precisaron que la joya estaría avaluada en aproximadamente un millón de pesos, muy por debajo de lo que se mencionaba en redes sociales. Durante el procedimiento, los uniformados realizaron un registro al sospechoso, pero no encontraron ningún objeto en su poder en ese momento.

Aunque no se instauró una denuncia formal por parte del establecimiento, el hombre fue trasladado al Centro de Traslado por Protección (CTP) mientras se verificaba la situación. La Policía explicó que este procedimiento se aplicó como medida preventiva, teniendo en cuenta lo ocurrido dentro del local y el señalamiento directo de la trabajadora. Por el momento se desconoce si se logró recuperar la pieza preciosa.

El video se volvió viral por lo inusual del método utilizado para intentar llevarse la joya. En redes sociales, cientos de usuarios comentaron el caso, algunos sorprendidos por la escena y otros cuestionando la veracidad del valor inicial que se difundió sobre la esmeralda.

Este sector del centro de Bogotá es conocido por la concentración de joyerías dedicadas a la venta de esmeraldas y otras piedras preciosas. Por esa razón, la presencia policial es frecuente y los comerciantes suelen estar atentos a cualquier movimiento extraño dentro de los locales.