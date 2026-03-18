Los horarios del FEP 2026: ¿a qué hora cantan Sabrina Carpenter y Tyler, The Creator?

El Festival Estéreo Picnic 2026 ya es una realidad en el corazón de Bogotá. Con el Parque Simón Bolívar como epicentro de "Un Mundo Distinto", la organización ha revelado la hoja de ruta para los tres días de música.

Si quieres evitar los cruces de horarios entre tus bandas favoritas, esta es la guía definitiva que debes guardar en tus favoritos.

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Programación por días y escenarios principales

El FEP 2026 distribuye a sus más de 70 artistas en cuatro escenarios: Johnnie Walker, Adidas, Cerveza Alsacia y el siempre movido Club FEP.

Los horarios del FEP 2026

¿Cómo sobrevivir a los cruces de horarios?

Uno de los mayores retos del Estéreo Picnic 2026 es decidir entre artistas que tocan simultáneamente. Te recomendamos descargar la App oficial y activar las notificaciones 15 minutos antes de cada show.

Festival Estéreo Picnic Foto: Instagram @festereopicnic

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Logística y recomendaciones en el Parque Simón Bolívar

Al ser un espacio urbano, el ingreso es más ágil, pero las distancias entre escenarios pueden tomar hasta 10 minutos caminando entre la multitud.



Apertura de puertas: 2:00 PM todos los días.

2:00 PM todos los días. Puntos de encuentro: Ubica el "Árbol de la Paz" o las zonas de comida para no perder a tus amigos.

Ubica el "Árbol de la Paz" o las zonas de comida para no perder a tus amigos. Cashless: Carga tu manilla con anticipación para evitar filas en los puntos de recarga.

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El FEP 2026 promete ser la edición más ambiciosa hasta la fecha. Prepara tu outfit, revisa el clima de Bogotá (que siempre sorprende) y asegúrate de tener los horarios a la mano para no perderte ni un segundo de magia.

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Artistas día por día en el Festival Estéreo Picnic 2026

Viernes 20:

Lorde, Tyler, The Creator y Peggy Gou lideran una jornada de pop alternativo, nuevos sonidos y cierre electrónico.

Sábado 21:

The Killers y Swedish House Mafia encabezan un día que mezcla generaciones junto a 31 Minutos, The Whitest Boy Alive y Tom Morello.

Domingo 22:

Travis, Interpol, Deftones, Sabrina Carpenter y Skrillex protagonizan el cierre con nostalgia, pop actual y electrónica.

A la par de los grandes nombres, el festival también abre espacio a nuevas propuestas que vienen marcando tendencia. Entre ellas aparece Six Sex, quien llega con una apuesta que mezcla lo digital con sonidos electrónicos más oscuros, mostrando una faceta fresca dentro del pop alternativo latinoamericano.

También destacan Rusowsky, con su propuesta de pop experimental cargada de atmósferas electrónicas, y Antopiko3, una joven artista bogotana que representa a la nueva generación con influencias del neo perreo, la electrónica y el hip hop, consolidando el crecimiento de talentos emergentes en la escena local.