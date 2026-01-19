Peso Pluma cancela concierto en el Festival Estéreo Picnic 2026; estas son las razones

Peso Pluma ya no hace parte del cartel del Festival Estéreo Picnic 2026. La noticia fue confirmada este lunes 19 de enero por los organizadores del evento, quienes anunciaron oficialmente que el artista mexicano canceló su presentación programada para el sábado 21 de marzo en Bogotá.

El cantante, uno de los nombres más comentados de la música mexicana actual, estaba anunciado como uno de los actos fuertes del festival que se realizará entre el 20 y el 22 de marzo en el Parque Simón Bolívar. Su presencia había generado gran expectativa entre los asistentes, especialmente por el impacto que ha tenido su música en Colombia y otros países de la región.

La confirmación llegó a través de un comunicado publicado por Páramo Presenta, empresa encargada de la organización del Estéreo Picnic. En el mensaje se informó que el artista no podrá cumplir con su presentación en la capital del país, dejando claro que se trata de una cancelación definitiva dentro del cartel de 2026.

Según el pronunciamiento oficial, Peso Pluma adquirió nuevos compromisos profesionales que coinciden con las fechas del festival. En concreto, el artista realizará una gira por Estados Unidos durante esos días, lo que le impide desplazarse a Bogotá y cumplir con el show previamente acordado.

Peso Pluma cancela su presentación en el Estéreo Picnic 2026 /Foto: AFP

“El artista mexicano Peso Pluma no podrá presentarse el sábado 21 de marzo en el Festival Estéreo Picnic 2026. Infortunadamente, adquirió nuevos compromisos y hará una gira en Estados Unidos alrededor de las fechas del Festival”, señala el comunicado emitido por los organizadores.

Desde la producción del evento también reconocieron que la noticia puede generar inconformidad entre los seguidores que esperaban verlo en vivo. Por eso, aseguraron que ya se encuentran trabajando en una alternativa para reemplazar el espacio que deja el cantante dentro de la programación del día.

“Nuestro equipo ya está trabajando para ofrecer una alternativa que será comunicada prontamente”, indicaron desde Páramo Presenta, sin revelar por ahora qué artista podría ocupar ese lugar dentro del cartel.

Peso Pluma, cantante mexicano Foto: AFP

¿Quién es Peso Pluma?

Peso Pluma, cuyo nombre real es Hassan Emilio Kabande Laija, nació el 15 de junio de 1999 y se ha convertido en una de las figuras más influyentes del movimiento de la música mexicana contemporánea. Con canciones que han logrado millones de reproducciones y una presencia constante en listas internacionales, su anuncio dentro del Estéreo Picnic 2026 había sido uno de los más comentados tras la revelación del cartel.

El artista, conocido por temas como Ella baila sola, Por las noches y La bebé, no se ha pronunciado directamente sobre la cancelación en sus redes sociales. Hasta el momento, no ha publicado comunicados propios ni mensajes dirigidos al público colombiano tras la confirmación hecha por los organizadores del festival.

Mientras tanto, el Festival Estéreo Picnic mantiene su agenda para marzo de 2026 y continúa con los preparativos del evento, uno de los encuentros musicales más importantes del país. La atención ahora se centra en el anuncio del reemplazo de Peso Pluma y en cómo quedará ajustada la programación del sábado 21 de marzo.