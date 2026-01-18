Confirman que concierto de Yeison Jiménez en El Campín sí se hará; hay nueva fecha

La espera terminó para miles de seguidores. El concierto de Yeison Jiménez en el estadio El Campín sí se realizará y ya tiene nueva fecha confirmada.

Así lo anunció oficialmente la organización del evento, despejando dudas y entregando detalles clave sobre lo que será uno de los encuentros musicales más esperados por el público del cantante.

Puedes leer: La letra que Yeison Jiménez le regaló a Jhon Alex y hoy muchos cantan; es un éxito



De acuerdo con el comunicado emitido por Eventos Sirvalo Pues, la decisión se tomó luego de un proceso de análisis conjunto con la familia de Yeison Jiménez y su círculo más cercano.

El objetivo fue claro desde el inicio: cumplir uno de los sueños más importantes del artista, que era realizar su segundo concierto en el estadio El Campín con el espectáculo denominado “Mi Promesa Tour 2.0”, un evento que ya se encontraba cerca de agotar la totalidad de su aforo.

Publicidad

Nueva fecha confirmada: Yeison Jiménez en el Campín

La nueva fecha definida para la realización del concierto será el 31 de enero, manteniendo exactamente las mismas ubicaciones que los asistentes habían adquirido inicialmente para el evento que estaba programado para el 28 de marzo.

Esto significa que las boletas ya compradas seguirán siendo válidas, sin necesidad de realizar cambios adicionales.

Publicidad

Desde la organización se recalcó que el show se llevará a cabo tal como Yeison Jiménez lo había planeado. El evento contará con artistas invitados de primer nivel, quienes ya se encuentran confirmados, y el espectáculo central estará a cargo de su banda, con una puesta en escena especial que había sido adelantada previamente por su equipo de trabajo.

Concierto de Yeison Jiménez sí se realizará en el Campín

El comunicado también deja claro que el concierto no será un evento improvisado. Por el contrario, se trata de una producción cuidadosamente diseñada para honrar el recorrido artístico del cantante y su conexión con el público. La puesta en escena fue pensada desde antes por su equipo, con elementos visuales, musicales y técnicos que buscan mantener la esencia del “Mi Promesa Tour 2.0”.

La organización destacó que este concierto representa un momento significativo tanto para los seguidores como para quienes trabajaron de cerca con el artista, razón por la cual se respetará el concepto original del show y su estructura principal.

Puedes leer: Aparece último mensaje de WhatsApp de Yeison Jiménez: "Los quiero mucho"

Publicidad

¿Qué pasa si no puedes asistir en la nueva fecha?

Uno de los puntos que más interés ha generado entre los asistentes tiene que ver con la devolución del dinero. Según lo informado, las personas que adquirieron boletas y que no puedan asistir o no deseen participar del evento en la nueva fecha, podrán solicitar la devolución del dinero a través de Tuboleta.

El plazo para realizar esta solicitud será hasta el 30 de enero de 2026, siguiendo los términos y procedimientos establecidos por el operador de boletería. En caso de que el comprador no solicite la devolución dentro de ese periodo, se entenderá que acepta las nuevas condiciones del evento y confirma su asistencia al concierto del 31 de enero.

Publicidad