Aparece último mensaje de WhatsApp de Yeison Jiménez: "Los quiero mucho"

A ocho días de la muerte de Yeison Jiménez, siguen apareciendo imágenes y testimonios que permiten reconstruir lo que ocurrió en los minutos finales del vuelo que terminó en tragedia en Paipa, Boyacá. Nuevos videos muestran instantes previos y posteriores al impacto de la avioneta en la que viajaba el cantante junto a cinco integrantes de su equipo de trabajo.

El material fue presentado en el programa La Red, donde campesinos de la zona relataron cómo presenciaron el momento exacto en el que la aeronave cayó. De acuerdo con los testimonios, desde el despegue hasta el impacto transcurrieron cerca de cuatro minutos.

Ese corto lapso de tiempo es hoy una de las piezas centrales de la investigación que adelantan las autoridades.

Según lo relatado por testigos, poco después de elevarse, la avioneta presentó fallas que obligaron a maniobras de emergencia. En los videos se escucha el sonido de los motores apagándose y, segundos más tarde, el impacto contra el terreno. Tras la caída, se produjeron varias detonaciones que generaron temor entre quienes intentaron acercarse para prestar ayuda.

Campesinos que se encontraban en el sector afirmaron que el fuego y las explosiones impidieron cualquier intento de auxilio. “Hicimos todo lo posible, pero no se pudo hacer nada”, relató uno de ellos ante las cámaras. Otro testigo explicó que el riesgo era demasiado alto y que no había forma de acercarse sin ponerse en peligro.

Horas antes del accidente, Yeison Jiménez fue visto en Belén, Boyacá. Testigos del municipio contaron que el cantante entró a una cafetería, compartió con algunas personas y aceptó tomarse fotografías con varias seguidoras. Esa visita, sencilla y sin mayores protocolos, terminó siendo una de las últimas imágenes del artista con vida.

Los últimos mensajes de Yeison Jiménez a sus seguidores

Aunque no fueron enviados antes del accidente, en los días previos a su fallecimiento Yeison Jiménez mantuvo una comunicación constante con sus seguidores, conocidos como los "Jimenistas de corazón", tanto por WhatsApp como por Instagram, a través de sus grupos de difusión.

En WhatsApp, el cantante solía compartir mensajes cortos, cercanos y cargados de gratitud. Su último mensaje fue enviado un día antes de su muerte. Allí publicó una fotografía suya en pleno concierto acompañada de una frase que hoy cobra un significado especial para sus seguidores: “Todo por y para ustedes, los quiero mucho”.

En esos mismos grupos, durante días anteriores, Yeison hablaba de sus presentaciones, de cómo avanzaban sus compromisos y también de momentos sencillos de su día a día.

En Instagram, la dinámica era similar. Dos días antes de su fallecimiento, el artista compartió una imagen suya sobre el escenario, agradeciendo el apoyo constante de sus seguidores. El 5 de enero había publicado otro mensaje en el que expresó gratitud por el cierre del año y por todo lo vivido junto a su equipo y sus fanáticos.