Revelan supuesta psicofonía de Yeison Jiménez durante su homenaje, ¿qué se escucha?

El homenaje a Yeison Jiménez en Bogotá no solo quedó marcado por la música, los aplausos y las despedidas sentidas, sino también por un episodio que, horas después, empezó a tomar fuerza en redes sociales.

En medio de los múltiples videos que circularon tras el evento, uno en particular llamó la atención por un detalle inesperado: una supuesta psicofonía que muchos atribuyen a la voz del cantante.

Desde el primer momento, el tributo fue descrito por los asistentes como un acto íntimo y emotivo, cargado de recuerdos, canciones y gestos simbólicos. Familiares, amigos cercanos y colegas del artista se reunieron para despedirlo como él lo había expresado en vida: con música y sin silencios incómodos. Sin embargo, lo que nadie esperaba era que, entre discursos y rituales, surgiera un audio que hoy divide opiniones.



Puedes leer: El último detalle de Yeison Jiménez con su esposa antes de su fallecimiento

¿Qué se escucha en la supuesta psicofonía de Yeison Jiménez?

El hecho ocurrió el miércoles 14 de enero, cuando el homenaje ya avanzaba hacia su parte final. En uno de los momentos más comentados, el cantante Luis Alfonso tomó la palabra mientras regaba un pequeño shot de licor sobre cada uno de los ataúdes, en un gesto simbólico de despedida. Al llegar al féretro de Óscar Marín, se escucha claramente una voz que dice: “Óscar no tomaba”.

Ese fragmento, captado por varios celulares desde distintos ángulos, empezó a circular rápidamente en plataformas como TikTok, Instagram y X. Para muchos seguidores, la frase no estaba prevista, no provenía de ninguno de los presentes visibles en el video y coincidía con un dato personal que algunos cercanos al equipo confirmaron: Óscar Marín no acostumbraba consumir licor.

Publicidad

Puedes leer: Hermana de Yeison Jiménez hace emotiva promesa tras después de su homenaje

Publicidad

La reacción no tardó en llegar. Miles de comentarios comenzaron a inundar las publicaciones, con teorías que iban desde lo inexplicable hasta explicaciones más terrenales. Algunos usuarios aseguran que la voz correspondería a Yeison Jiménez y que se trataría de una psicofonía registrada en pleno homenaje, lo que aumentó el impacto emocional del momento.

Otros, en cambio, sostienen que la frase pudo haber sido pronunciada por alguien cercano al escenario y que el audio, al mezclarse con el ruido ambiente, generó una percepción distinta. Una de las versiones más repetidas señala que la voz podría pertenecer al cantante Jessi Uribe, quien se encontraba en el lugar, aunque hasta ahora no existe confirmación oficial de ello.