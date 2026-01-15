Publicidad

Este fue el homenaje a Yeison Jiménez en la plaza de mercado: "Tu primera casa"

Este fue el homenaje a Yeison Jiménez en la plaza de mercado: “Tu primera casa”

Los comerciantes de la plaza de mercado de Corabastos decidieron rendirle un homenaje al cantante que perdió la vida en un accidente aéreo.

Yeison Jiménez en Corabastos
Este fue el homenaje a Yeison Jiménez en la plaza de mercado: “Tu primera casa”
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 15 de ene, 2026

Este jueves 15 de enero, la central mayorista de Bogotá, Corabastos decidió rendirle un sentido homenaje a la memoria de Yeison Jiménez, quien falleció el 10 de enero en un trágico accidente aéreo en Paipa junto a cinco miembros de su equipo de trabajo, cuando se dirigen a una presentación a Marinilla, Antioquia.

Recordemos que para Yeison Jiménez, Corabastos no era un lugar desconocido, al punto que esté siempre lo nombró como, "su primera casa". Esto debido a que el cantante inició su camino en esta central de abastos a los 14 años, donde trabajó arduamente cargando y vendiendo aguacates durante las madrugadas.

Puedes leer: Así fue el mensaje de despedida de Corabastos a Yeison Jiménez: “Dignidad del mercado”

Así mismo, como durante su estancia en este lugar vendía sus propios CDs para financiar su carrera artística, al punto que según muchos seguidores del autor del ‘Aventurero’, los llegó a vender a mil pesos.

El homenaje de Corabastos a Yeison Jiménez

El homenaje principal tuvo lugar en la bodega 32, sector Aguacates, el sitio donde Yeison trabajó en su juventud; tanto es así que la administración central invitó a comerciantes, amigos y seguidores a asistir vistiendo camisas blancas como símbolo de paz y respeto, como una forma de tributo al legado del artista.

Posteriormente, la jornada comenzó a las 12:00 del mediodía con una eucaristía organizada por la corporación como un acto de total gratitud por la trayectoria del artista. Al evento asistieron sus familiares más cercanos, incluyendo a su madre, Luz Mary Galeano, su hermana Lina y una de sus hijas.

Puedes leer: Destapan dato alarmante tras la muerte de Yeison Jiménez; cifras generan inquietud

Tras finalizar la misa a las 12:45 p. m., se llevó a cabo un emotivo momento, en donde se presentó el lanzamiento de cientos de globos blancos al cielo, un acto simbólico con el que los presentes lamentaron la partida del cantante a sus 34 años.

Posteriormente, a partir de la 1:00 de la tarde, toda la central de Corabastos se tomó la zona de los aguacates con diversas presentaciones musicales destinadas a celebrar la vida y el legado artístico de Yeison Jiménez.

La despedida de esta plaza de mercado es solo uno de los múltiples tributos que ha recibido el intérprete. El pasado 14 de enero, en el Movistar Arena de Bogotá también se llevó a cabo un homenaje masivo donde más de cinco mil seguidores, junto a colegas del género popular, se reunieron para cantar sus éxitos y darle un último adios.

Mira también: Así fue el mensaje de despedida de Corabastos a Yeison Jiménez: “Dignidad del mercado”

