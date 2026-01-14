Los números de Yeison Jiménez que cayeron en la lotería

El fallecimiento de Yeison Jiménez tras un accidente aéreo en Paipa, Boyacá, sigue generando reacciones. Luego de que Medicina Legal entregará el cuerpo del artista a su familia, fanáticos organizaron una caravana para rendirle un sentido homenaje al cantante de música popular.

Tanto es así que después de las 8:15 p. m., luego de que finalizara la identificación plena del artista manzanareño, fallecido junto con varios integrantes de su equipo de trabajo cuando la aeronave en la que viajaban se precipitó a tierra poco después del despegue previo a su presentación en Marinilla, el 10 de enero.

Horas después de la confirmación, seguidores del intérprete comenzaron a llegar a los alrededores de Medicina Legal en Bogotá, donde permanecieron a la espera de la salida de la carroza fúnebre, por lo cual, mientras el cuerpo era movilizado decenas de fanáticos rodearon el vehículo y cantaron sus canciones.



Situación que llevó a una intervención de las autoridades y realizar un dispositivo especial, debido a la gran afluencia de personas que habían. Esto se pudo evidenciar en los videos que aparecen en redes sociales, donde se puede observar el coche fúnebre, como las personas acompañan a este vehículo y más.

¿Los números de la lotería de Yeison Jiménez?

Mientras el país se prepará para hacer el homenaje al cantante por su carrera artística, se conoció que la placa de carroza fúnebre de Yeison Jiménez coincidió con el número ganador de la Lotería del Huila, donde el ganador con las tres últimas cifras es acreedor de un premio de $11.295.181.

El número de placa de la carroza fúnebre en la que fue trasladado el cuerpo del cantante Yeison Jiménez coincidió con el 586, resultado del más reciente sorteo de la Lotería del Huila, hecho que rápidamente llamó la atención en redes sociales.

Como suele ocurrir en Colombia, muchos ciudadanos siguieron la tradición de jugar chance basándose en números asociados a hechos de alto impacto, por lo que algunos supersticiosos celebran esta victoria. Por lo cual, en redes sociales se comenzó a especular que estos serán los números de la lotería de Jiménez.

El curioso episodio se suma a otros casos similares que, tras hechos trágicos o mediáticos, terminan reflejándose en los juegos de azar y generan conversación nacional, como fue el caso de Diomedes Díaz y Rafael Orozco.