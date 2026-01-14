Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: YEISON JIMÉNEZ PERDONÓ A SU PAPÁ
HOMENAJE EN VIVO A YEISON JIMÉNEZ
CARTAS DE YEISON JIMÉNEZ
EL DÓLAR CAE
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Virales  / Los números de Yeison Jiménez que cayeron en la lotería

Los números de Yeison Jiménez que cayeron en la lotería

A pocos días de su partida, el legado del autor de ‘Aventurero’ sigue vigente tras la aparición de una llamativa combinación de números.

Los números de Yeison Jiménez que cayeron en la lotería
Los números de Yeison Jiménez que cayeron en la lotería
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 14 de ene, 2026

El fallecimiento de Yeison Jiménez tras un accidente aéreo en Paipa, Boyacá, sigue generando reacciones. Luego de que Medicina Legal entregará el cuerpo del artista a su familia, fanáticos organizaron una caravana para rendirle un sentido homenaje al cantante de música popular.

Tanto es así que después de las 8:15 p. m., luego de que finalizara la identificación plena del artista manzanareño, fallecido junto con varios integrantes de su equipo de trabajo cuando la aeronave en la que viajaban se precipitó a tierra poco después del despegue previo a su presentación en Marinilla, el 10 de enero.

Puedes leer: Así fue la llegada del féretro de Yeison Jiménez a Jardines del Recuerdo en Bogotá

Horas después de la confirmación, seguidores del intérprete comenzaron a llegar a los alrededores de Medicina Legal en Bogotá, donde permanecieron a la espera de la salida de la carroza fúnebre, por lo cual, mientras el cuerpo era movilizado decenas de fanáticos rodearon el vehículo y cantaron sus canciones.

Te puede interesar

  1. Francy y Yeison Jiménez
    Francy habla sobre la última vez que habló con Yeison Jiménez
    Foto: Instagram de Yeison Jiménez y La Kalle
    Farándula

    Francy revela cuáles fueron las últimas palabras que recibió de Yeison Jiménez

  2. Lamentable noticia sobre prueba reina de lo ocurrido en avioneta de Yeison Jiménez
    Lamentable noticia sobre prueba reina de lo ocurrido en avioneta de Yeison Jiménez
    Foto: Redes de Yeison Jiménez
    Farándula

    Lamentable noticia sobre prueba reina de lo ocurrido en avioneta de Yeison Jiménez

Situación que llevó a una intervención de las autoridades y realizar un dispositivo especial, debido a la gran afluencia de personas que habían. Esto se pudo evidenciar en los videos que aparecen en redes sociales, donde se puede observar el coche fúnebre, como las personas acompañan a este vehículo y más.

¿Los números de la lotería de Yeison Jiménez?

Mientras el país se prepará para hacer el homenaje al cantante por su carrera artística, se conoció que la placa de carroza fúnebre de Yeison Jiménez coincidió con el número ganador de la Lotería del Huila, donde el ganador con las tres últimas cifras es acreedor de un premio de $11.295.181.

Publicidad

El número de placa de la carroza fúnebre en la que fue trasladado el cuerpo del cantante Yeison Jiménez coincidió con el 586, resultado del más reciente sorteo de la Lotería del Huila, hecho que rápidamente llamó la atención en redes sociales.

Puedes leer: Reconocida vidente aclara si Yeison Jiménez llegó a sentir dolor antes de fallecer

Publicidad

Como suele ocurrir en Colombia, muchos ciudadanos siguieron la tradición de jugar chance basándose en números asociados a hechos de alto impacto, por lo que algunos supersticiosos celebran esta victoria. Por lo cual, en redes sociales se comenzó a especular que estos serán los números de la lotería de Jiménez.

El curioso episodio se suma a otros casos similares que, tras hechos trágicos o mediáticos, terminan reflejándose en los juegos de azar y generan conversación nacional, como fue el caso de Diomedes Díaz y Rafael Orozco.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Yeison Jiménez

Viral

Accidentes aéreos