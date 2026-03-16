Así luce hoy el niño del viral “Me comí una salchipapa”; ¿ya le alcanzó para la gaseosa?

Hace más de una década, un corto video de apenas unos segundos se convirtió en uno de los virales más recordados de internet en Colombia. En la grabación aparecía un niño cantando una frase que rápidamente se volvió popular: “Me comí una salchipapa… ay qué cosa tan sabrosa… y me quedó en la garganta porque no me alcanzó para la gaseosa”.

El protagonista de ese video es Laureano José Muñoz Pinedo, un joven que en ese momento tenía apenas 12 años y que sin imaginarlo se convirtió en todo un fenómeno viral en redes sociales.

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El clip, que dura menos de 20 segundos, comenzó a circular masivamente en plataformas digitales y dio origen a memes, parodias y remixes que se compartieron en distintos países.



La frescura del niño, su carisma natural y la sinceridad con la que interpretó su pequeña canción fueron suficientes para cautivar a miles de personas. Sin proponérselo, aquel menor se convirtió en una figura reconocida en internet.

Su popularidad no se limitó únicamente a Colombia, pues el video también llegó a diferentes países de Latinoamérica e incluso a otros continentes, donde muchos usuarios replicaron su famosa frase.

¿Cuál es la historia del niño de las salchipapas que se hizo famoso?

La historia del conocido “niño de las salchipapas” se remonta a 2014, cuando un pequeño llamado Laureano José Muñoz Pinedo apareció en un video que rápidamente se volvió tendencia. En una época en la que las plataformas digitales apenas comenzaban a crecer con fuerza, el joven logró captar la atención de millones con un clip de apenas unos segundos.

En el video, Laureano aparecía sin camiseta, usando una pantaloneta blanca y mostrando una alegría contagiosa que terminó enamorando a los espectadores. Con un tono que recordaba al ritmo del vallenato, el niño interpretaba una pegajosa frase que muchos terminaron memorizando: “Me comí una salchipapa, ay qué cosa tan sabrosa”.

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La escena era tan simple como auténtica y quizás por eso conectó con tanta gente. El propio Laureano explicó en su momento que la historia detrás de su improvisada canción tenía un toque tanto gracioso como desafortunado.

Según contó, la salchipapa se le había quedado en la garganta porque no le alcanzó el dinero para comprar una gaseosa. Esa mezcla de inocencia y sinceridad hizo que miles de personas se sintieran identificadas.

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Sin buscarlo, el niño terminó convirtiéndose en un ícono de la cultura digital. Su frase fue repetida en memes, parodias y videos que circulaban constantemente en redes sociales.

Hoy, más de una década después, la vida de Laureano José Muñoz Pinedo ha cambiado considerablemente. El pequeño que alguna vez se hizo viral ahora es un adulto que ha decidido darle un nuevo rumbo a su vida.

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Aunque el video que lo hizo famoso sigue siendo recordado, Laureano intenta construir una identidad más allá de ese momento viral. Actualmente utiliza sus redes sociales para compartir contenido relacionado con su faceta artística, buscando ser reconocido por su talento musical y sus propias composiciones.

El joven aprovecha el reconocimiento que obtuvo en internet para mantenerse activo en el mundo digital, un espacio donde la fama suele ser pasajera. A pesar de ello, Laureano no olvida el momento que lo llevó a ser conocido.

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En varias ocasiones ha recreado su famosa canción para sus seguidores, quienes aún recuerdan con cariño aquel video que los hizo reír. El propio Laureano reconoce que ese episodio marcó un antes y un después en su vida, pues gracias a él pudo vivir experiencias que nunca imaginó.

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