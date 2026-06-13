Arelys Henao revela el duro momento que vivió tras su diagnóstico de cáncer: “Sin un futuro”

Arelys Henao, reconocida como una de las figuras más importantes de la música popular, compartió recientemente detalles sobre uno de los momentos más críticos de su vida, su diagnóstico de cáncer de tiroides hace doce años.

En entrevista con el pódcast Historias con Ritmo de Caracol Televisión, la artista contó cómo la enfermedad cambió su visión del futuro y cómo su fe fue clave para superar ese difícil momento, además del apoyo que recibió de su familia.

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La intérprete recordó que cuando le informaron de su enfermedad, se encontraba en un momento importante de su carrera. Sin embargo, la noticia le generó un sentimiento de parálisis inmediata. “Cuando me dio el cáncer, pensé que hasta ahí todo había llegado”, confesó la cantante.



Más allá del temor por su salud, la mayor preocupación de Arelys Henao radicó en su papel como madre. Sus hijos en ese momento estaban muy pequeños, lo que intensificó el dolor emocional del diagnóstico. “Lo que más me dolía en el momento era dejar a mis hijos sin un futuro, sin poder disfrutar de su mamá en su juventud”, explicó la artista.

¿Cómo se recuperó Arelys Henao de su cáncer?

A lo largo de la conversación, la cantante comentó que su recuperación implicó una intervención quirúrgica delicada, con la extirpación total de la glándula tiroides. Este procedimiento representaba un gran desafío, ya que cualquier error durante la cirugía podía poner en riesgo sus cuerdas vocales.

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Tras someterse a la operación y completar sus sesiones de yodoterapia, Arelys logró recuperar su voz, lo que ella misma considera parte de un proceso de sanación integral.

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Para "La Reina de la Música Popular", la superación del cáncer no fue solo un asunto médico, sino un testimonio de fe y resiliencia. Su filosofía ante la adversidad se resume en una frase que menciona seguido: “Cuando para uno todo ha acabado, para Dios todo está empezando”.

Doce años después de haber superado esta prueba, la artista afirma sentirse feliz, bendecida y con una nueva visión de la vida. Asimismo, esta experiencia fortaleció su vínculo familiar, enseñándole a valorar más la calidad del tiempo compartido. “Hemos aprendido que quizás no es mucho el tiempo, sino dar calidad de tiempo”, expresó.

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