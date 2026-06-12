La millonada que se habría embolsillado Shakira tras cantar en el Mundial 2026

Shakira volvió a convertirse en una de las protagonistas del Mundial. La artista barranquillera fue una de las figuras centrales de la ceremonia inaugural de la Copa del Mundo 2026, celebrada en el Estadio Azteca de Ciudad de México, donde interpretó la canción oficial del torneo, Dai Dai, junto al cantante nigeriano Burna Boy.

La presentación no solo despertó emoción entre sus seguidores, sino que también abrió una pregunta que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales: ¿cuánto dinero ganó Shakira por participar en el Mundial?

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Aunque muchos imaginan que la FIFA entrega contratos multimillonarios a los artistas que aparecen en sus ceremonias, la realidad es diferente.

Según la información conocida sobre este tipo de eventos, la entidad no suele realizar pagos directos en efectivo a los músicos invitados. Sin embargo, eso no significa que los artistas se queden sin ganancias.

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La cifra que habría recibido Shakira tras cantar en el Mundial 2026

De acuerdo con estimaciones realizadas por la Universidad Área Andina de Colombia, la participación de Shakira en la inauguración del Mundial 2026 podría traducirse en ganancias indirectas cercanas a los 4 millones de dólares.

Tomando una tasa de cambio cercana a los 4.000 pesos colombianos por dólar, esa cifra equivale aproximadamente a 16.000 millones de pesos colombianos.

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La razón detrás de estas ganancias está en la enorme exposición que representa aparecer en una ceremonia mundialista.

El evento es seguido por millones de personas alrededor del planeta, lo que impulsa la visibilidad de los artistas y genera un aumento en reproducciones musicales, contratos comerciales y oportunidades de negocio.

Shakira se pronuncia tras cuestionamientos de su presentación en inauguración del Mundial Foto: imagen tomada de AFP

El modelo de la FIFA con los artistas invitados

La FIFA ha manejado durante años una estrategia distinta a la de otros espectáculos internacionales. En lugar de entregar grandes pagos por una presentación puntual, ofrece una vitrina global difícil de igualar.

Para artistas como Shakira, aparecer en el escenario de una Copa del Mundo significa llegar simultáneamente a millones de espectadores alrededor del planeta. Esa visibilidad suele transformarse en beneficios económicos posteriores gracias al incremento en escuchas de sus canciones, nuevas alianzas comerciales y fortalecimiento de su marca personal.

No es la primera vez que la barranquillera vive esta experiencia. La cantante ha estado vinculada a varios momentos históricos de los mundiales. Participó en Alemania 2006 con "Hips Don't Lie", luego marcó una época con "Waka Waka (This Time for Africa)" en Sudáfrica 2010 y regresó en Brasil 2014 con "La La La". Ahora suma una nueva participación con "Dai Dai" en la edición de 2026.

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Las fuentes de ingreso detrás de sus conciertos

La venta de entradas continúa siendo una de las principales fuentes de ingresos para Shakira. Sus espectáculos suelen reunir a más de 50.000 asistentes por noche y los precios de los boletos varían dependiendo de la ubicación.

A esto se suman acuerdos con marcas internacionales interesadas en asociarse con la imagen de la artista, ventas de productos oficiales y derechos de transmisión que permiten que sus conciertos sigan generando ingresos incluso después de terminar.