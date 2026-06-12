Mundial 2026: República del Congo venció al ébola, pero ahora pone en alerta a Colombia

El camino hacia la Copa del Mundo de la FIFA 2026 ha estado lleno de historias de superación, pero ninguna tan impactante como la de la Selección de fútbol de la República del Congo.

Tras meses de profunda incertidumbre debido a un brote epidémico en la región, el país africano ha logrado desmantelar con éxito su estricta 'burbuja sanitaria' por ébola.

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Con el aval de las autoridades médicas internacionales y el firme respaldo de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, el conjunto congoleño se declara oficialmente listo para disputar el torneo de fútbol más importante del planeta.

El anuncio trae consigo un alivio global, pero al mismo tiempo enciende las alarmas deportivas en Sudamérica. El fixture ha querido que el debut de este resurgido equipo sea ante la Selección de Colombia, un rival que ahora debe cuidarse más que nunca de un contrincante impulsado por la épica y la resiliencia.

El rol de la FIFA y el fin de la burbuja

La crisis sanitaria amenazó seriamente la participación del Congo en la cita mundialista. Sin embargo, el despliegue de un protocolo de aislamiento de última generación permitió a los atletas mantener el ritmo competitivo sin registrar un solo contagio dentro del plantel.

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Gianni Infantino elogió públicamente el esfuerzo del gobierno local y de los comités organizadores, calificando la clasificación y participación del Congo como "un triunfo de la esperanza y la disciplina humana sobre la adversidad".

Superado el desafío extraescolar, el foco se traslada por completo al terreno de juego. Los analistas deportivos coinciden en que los equipos que atraviesan crisis de esta magnitud suelen desarrollar una fortaleza mental indestructible, un factor invisible pero determinante en los torneos cortos.

República del Congo venció al ébola, pero ahora pone en alerta a Colombia

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Por qué Colombia debe cuidarse en el debut

La Selección de Colombia, dirigida con la mente puesta en hacer historia en este Mundial 2026, no puede caer en el error de subestimar el panorama.

Históricamente, los equipos africanos destacan por su despliegue físico, velocidad en las transiciones y una rigurosidad táctica que ha ido en aumento gracias a la exportación de sus figuras a las ligas europeas.

Si a este poderío atlético se le suma el componente emocional de jugar por un país que acaba de superar una pesadilla sanitaria, la República del Congo se convierte en un rival sumamente peligroso.

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El cuerpo técnico de la 'Tricolor' tendrá que diseñar una estrategia inteligente para neutralizar el ímpetu inicial de los congoleños.

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La clave para Colombia estará en la posesión inteligente del balón, el control del mediocampo y la paciencia para desgastar a un rival que saldrá a morder en cada centímetro de la cancha.

El exceso de confianza o los errores en la salida defensiva podrían costar muy caro frente a delanteros rápidos que buscan consagrar su historia ante los ojos del mundo.