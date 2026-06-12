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La Kalle  / Noticias  / ¿Te pueden clavar una multa por ir a votar con la camiseta de Colombia? Esta es la verdad

¿Te pueden clavar una multa por ir a votar con la camiseta de Colombia? Esta es la verdad

Descubre si está permitido votar con la camiseta de la Selección Colombia en la segunda vuelta o si te arriesgas a multas y sanciones graves. ¡Evita líos!

¿Se puede votar con la camiseta de Colombia?
¿Se puede votar con la camiseta de Colombia?
/Foto: IA
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 12 de jun, 2026

Un juzgado penal del circuito de Bogotá revocó la polémica medida cautelar que le prohibía al candidato presidencial Abelardo de la Espriella, y a su movimiento político utilizar la camiseta de la Selección Colombia en sus eventos públicos y redes sociales.

La decisión judicial de última hora determinó que el veto inicial era desproporcionado y que dividía al país de forma innecesaria, devolviéndole el derecho al aspirante y a sus seguidores de lucir la prenda deportiva en el remate de la campaña hacia la segunda vuelta presidencial.

Puedes leer: ¿Puedo tomarle foto a mi tarjetón? La verdad sobre las multas

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Con este nuevo panorama legal, quedó ratificado que cualquier ciudadano común y corriente puede asistir a los puestos de votación con la camiseta tricolor bien puesta el próximo domingo 21 de junio.

El debate que encendió las redes sociales durante semanas llegó a su fin, confirmando que la prenda de la selección es un símbolo de identidad colectiva y no un emblema estatal exclusivo ni prohibido.

De este modo, ir a votar luciendo los colores patrios está completamente permitido. Sin embargo, la Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral recordaron que existen límites estrictos que, de no cumplirse, conllevan sanciones inmediatas.

¿Se puede llevar publicidad o camisetas de candidatos el 31 de mayo?
¿Se puede llevar publicidad o camisetas de candidatos el 31 de mayo?
/Foto: IA

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Las reglas de juego para usar la tricolor frente a las urnas

La camiseta de la Selección Colombia original o comercial se puede usar sin problemas porque representa un elemento cultural. La infracción real ocurre si tu camiseta se encuentra alterada con propaganda:

  • Estampados políticos: Llevar la casaca tricolor con la cara de Abelardo de la Espriella, de su contrincante, o con logos de partidos políticos está prohibido.
  • Mensajes de campaña: Si la prenda incluye los eslóganes oficiales de los movimientos, la policía te exigirá que te retires del puesto o te cambies de ropa.
  • Restricción total para jurados: Las personas designadas como jurados de votación tienen un deber de neutralidad absoluta; la Misión de Observación Electoral (MOE) advierte que ellos no pueden portar gorras, pines, escarapelas ni las camisetas que hayan estado en el centro de la controversia política reciente.

Puedes leer: ¿Se puede llevar esfero propio para votar? El mito detrás de su validez y las multas

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Ten en cuenta que las urnas estarán abiertas desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. en todo el territorio nacional.

La recomendación oficial es sufragar temprano y evitar portar elementos que confundan a las autoridades de control en las mesas.

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