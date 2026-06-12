¿Te pueden clavar una multa por ir a votar con la camiseta de Colombia? Esta es la verdad

Un juzgado penal del circuito de Bogotá revocó la polémica medida cautelar que le prohibía al candidato presidencial Abelardo de la Espriella, y a su movimiento político utilizar la camiseta de la Selección Colombia en sus eventos públicos y redes sociales.

La decisión judicial de última hora determinó que el veto inicial era desproporcionado y que dividía al país de forma innecesaria, devolviéndole el derecho al aspirante y a sus seguidores de lucir la prenda deportiva en el remate de la campaña hacia la segunda vuelta presidencial.

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Con este nuevo panorama legal, quedó ratificado que cualquier ciudadano común y corriente puede asistir a los puestos de votación con la camiseta tricolor bien puesta el próximo domingo 21 de junio.

El debate que encendió las redes sociales durante semanas llegó a su fin, confirmando que la prenda de la selección es un símbolo de identidad colectiva y no un emblema estatal exclusivo ni prohibido.

De este modo, ir a votar luciendo los colores patrios está completamente permitido. Sin embargo, la Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral recordaron que existen límites estrictos que, de no cumplirse, conllevan sanciones inmediatas.

¿Se puede llevar publicidad o camisetas de candidatos el 31 de mayo? /Foto: IA

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Las reglas de juego para usar la tricolor frente a las urnas

La camiseta de la Selección Colombia original o comercial se puede usar sin problemas porque representa un elemento cultural. La infracción real ocurre si tu camiseta se encuentra alterada con propaganda:



Estampados políticos: Llevar la casaca tricolor con la cara de Abelardo de la Espriella, de su contrincante, o con logos de partidos políticos está prohibido.

Llevar la casaca tricolor con la cara de Abelardo de la Espriella, de su contrincante, o con logos de partidos políticos está prohibido. Mensajes de campaña: Si la prenda incluye los eslóganes oficiales de los movimientos, la policía te exigirá que te retires del puesto o te cambies de ropa.

Si la prenda incluye los eslóganes oficiales de los movimientos, la policía te exigirá que te retires del puesto o te cambies de ropa. Restricción total para jurados: Las personas designadas como jurados de votación tienen un deber de neutralidad absoluta; la Misión de Observación Electoral (MOE) advierte que ellos no pueden portar gorras, pines, escarapelas ni las camisetas que hayan estado en el centro de la controversia política reciente.

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Ten en cuenta que las urnas estarán abiertas desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. en todo el territorio nacional.

La recomendación oficial es sufragar temprano y evitar portar elementos que confundan a las autoridades de control en las mesas.