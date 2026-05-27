¿Se puede llevar esfero propio para votar? El mito detrás de su validez y las multas

Una de las dudas más frecuentes entre los ciudadanos durante las elecciones es si está permitido ingresar a las urnas con un esfero propio.

El temor al fraude electoral o a la alteración de los tarjetones genera desconfianza sobre los materiales que se suministran en los puestos de votación.

Si te estás preguntando si puedes llevar tu esfero o lapicero para votar en las elecciones, la respuesta corta es sí. Sin embargo, existen detalles importantes que debes conocer para garantizar que tu voto sea válido y seguro.

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El Registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, aclaró esta situación en una reciente entrevista para Noticias Caracol.

El funcionario explicó de manera categórica que cada ciudadano tiene pleno derecho de llevar su propio lapicero, esfero o marcador a las urnas si así lo prefiere. Esto no genera multas ni ningún tipo de sanción.

Esta medida busca brindar total tranquilidad y transparencia a las personas que desconfían de los elementos genéricos dispuestos en las mesas de votación.

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La seguridad de los bolígrafos oficiales de la Registraduría

A pesar de que la ley permite el uso de bolígrafos personales, el Registrador Penagos también envió un mensaje de calma respecto a los materiales oficiales.

Los lapiceros suministrados por la organización electoral están plenamente certificados y son técnicamente aptos para el proceso. Según la entidad, las tintas utilizadas están diseñadas específicamente para evitar cualquier tipo de fraude o alteración posterior de los votos por parte de terceros.

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Históricamente, han circulado mitos y noticias falsas en redes sociales que aseguran que la tinta de las mesas se borra con el calor o con el paso de las horas.

Hernán Penagos desmintió estas versiones, asegurando que los estándares de seguridad actuales impiden que los tarjetones sean modificados ilegalmente. Aun así, la opción de usar un esfero propio se mantiene vigente como una capa de confianza extra para el elector.

¿Cómo consultar mi puesto de votación y jurado para el 31 de mayo? /Foto: AFP

Recomendaciones si decides llevar tu propio esfero

Si decides ejercer tu derecho al voto utilizando tu propio elemento de escritura, es fundamental que sigas las siguientes recomendaciones para evitar que tu tarjetón termine anulado de forma accidental:



Usa tinta indeleble: Evita por completo los colores claros, escarchados, o tonos como que puedan confundir a los jurados durante el conteo.

Evita por completo los colores claros, escarchados, o tonos como que puedan confundir a los jurados durante el conteo. Asegúrate de que no se corra: Elige un bolígrafo tradicional que no suelte demasiada tinta para evitar que, al doblar el tarjetón, la marca se replique en otra casilla y anule el voto.

Elige un bolígrafo tradicional que no suelte demasiada tinta para evitar que, al doblar el tarjetón, la marca se replique en otra casilla y anule el voto. No uses lápiz de grafito: El lápiz tradicional sí se puede borrar fácilmente, lo que incrementa el riesgo de manipulación de tu decisión.

El lápiz tradicional sí se puede borrar fácilmente, lo que incrementa el riesgo de manipulación de tu decisión. Marca claramente: Tu intención de voto debe ser inequívoca, marcando con una "X" sobre la foto o logo del candidato de tu preferencia sin salirte del recuadro.

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En conclusión, la decisión final está en tus manos. Puedes llevar tu lapicero de confianza a las elecciones para sentir mayor seguridad, o utilizar con total tranquilidad los esferos oficiales blindados contra fraudes que te entreguen los jurados de votación. Lo vital es asistir a las urnas y ejercer tu derecho constitucional.