A Kevin Santiago le habrían quitado la vida por un tema pasional; ya hay 3 identificados

Continúan apareciendo detalles en el caso de Kevin Santiago, un docente de 31 años que desapareció en Bogotá y apareció en una maleta en la localidad de Kennedy, dio un giro en las últimas horas, tras la revelación de videos y testigos, lo que permitió a las autoridades reconstruir los momentos finales del profesor y perfilar a los presuntos responsables.

Todo se centra en una vivienda del barrio La Rivera, en la localidad de Kennedy, donde se presume ocurrió el asesinato. Cámaras de seguridad captaron movimientos sospechosos la madrugada del jueves 21 de mayo. A las 12:50 a.m., un hombre con saco negro y pantaloneta ingresó al inmueble tras vigilar la zona.

Minutos después, durante las imágenes muestran a tres hombres saliendo de la casa cargando una maleta de viaje color café, la cual llevaba una toalla naranja encima. Según los investigadores del CTI de la Fiscalía, en ese equipaje era transportado el cuerpo de Kevin Santiago.

#Bogotá | Un video, en poder de investigadores de la Fiscalía, sería clave para esclarecer el crimen del profesor Kevin Santiago Ángel.



Las imágenes evidencian el lugar y las personas implicadas en el homicidio y desaparición del docente, quien habría llegado con vida a una… pic.twitter.com/Yes0sRZuv0 — Minuto60 (@minuto60com) May 27, 2026

¿Cuáles son los posibles sospechosos del caso de Kevin Santiago?

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Gracias a los registros audiovisuales, las autoridades ya tienen identificados a tres sospechosos, aunque sus nombres se mantienen bajo reserva para no entorpecer el proceso. Entre los implicados se distingue a un sujeto con gorra, saco azul y pantalón beige, y a otro con camiseta naranja.

Por otro lado, se conoce que una de las pistas más reveladoras es el hallazgo de la motocicleta de Kevin Santiago, de placas XHH74G. El vehículo fue ocultado en un local comercial cercano, esto presuntamente para borrar evidencia de que el profesor estuvo en ese sector.

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Además, se investiga la participación de un taxi que habría sido usado a la 1:45 a.m. para llevar la maleta hasta una zona de escombros en El Tintal. Mientras tanto, la Fiscalía y el CTI han descartado inicialmente el robo o un ajuste de cuentas como móviles de esto, pero se habla de que apunta ahora a un crimen pasional o por odio.

Dicha hipótesis cobra fuerza tras conocerse que el profesor habría ingresado a la vivienda en Kennedy acompañado de una mujer horas antes de su desaparición. Las autoridades buscan establecer la identidad de esta persona y su relación con el docente para saber lo ocurrido.

Kevin fue visto por última vez el miércoles 20 de mayo tras salir de un gimnasio en el barrio Gran Colombiano. Su último mensaje a su madre, Marta Garzón, fue a las 6:20 p.m., confirmando que aún estaba entrenando. Después de eso, su teléfono se apagó.

El cuerpo fue hallado el viernes 22 de mayo por un reciclador en un sector boscoso de la carrera 92 con calle 11. El cadáver presentaba signos de tortura e incineración, y fue abandonado dentro de la misma maleta captada en los videos. Medicina Legal confirmó la identidad del profesor este lunes 25 de mayo.

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