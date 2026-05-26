“Sin medir distancias” tiene nuevo video: el clásico de Diomedes Díaz celebra 40 años

“Sin medir distancias” ya tiene nuevo video oficial y el homenaje a Diomedes Díaz terminó emocionando a miles de seguidores del vallenato.

La producción audiovisual, lanzada para celebrar los 40 años de una de las canciones más importantes del género, llegó cargada de imágenes inéditas del “Cacique de La Junta” y de videos enviados por fanáticos de distintas partes del país.

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El videoclip, presentado por Sony Music Entertainment, se convirtió rápidamente en tema de conversación en redes sociales por la mezcla de recuerdos, momentos históricos y escenas grabadas por seguidores que crecieron escuchando el clásico vallenato.

La nueva versión audiovisual no fue hecha como un video tradicional. Esta vez, la producción tomó un camino mucho más emocional y cercano a los seguidores del artista.

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Durante semanas, la disquera invitó a los fanáticos a compartir videos, fotografías y recuerdos relacionados con la canción y con Diomedes Díaz, material que terminó formando parte del homenaje oficial.

El resultado fue un videoclip lleno de nostalgia, imágenes familiares, conciertos históricos, abrazos entre seguidores y momentos íntimos del cantante guajiro que pocas personas habían visto antes.

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Además de las grabaciones aportadas por los fanáticos, el video incluye registros inéditos de Diomedes Díaz durante diferentes etapas de su carrera, mostrando escenas espontáneas, presentaciones y momentos personales que terminaron tocando el corazón de quienes siguen recordando al artista como una de las máximas figuras del vallenato.

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Un clásico que sigue vivo después de cuatro décadas

“Sin medir distancias” fue lanzada originalmente en 1986 dentro del álbum Brindo con el alma, grabado junto al acordeonero Gonzalo Arturo Molina, más conocido como “El Cocha”.

Con el paso de los años, la canción se convirtió en uno de los himnos más importantes de la música colombiana gracias a su letra cargada de despecho, distancia y sentimiento. Incluso hoy sigue siendo una de las canciones más coreadas en parrandas, reuniones familiares y celebraciones vallenatas.

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Por eso, el lanzamiento del nuevo videoclip generó tanta expectativa entre los seguidores del artista. Muchos usuarios en redes sociales aseguraron haberse emocionado al ver imágenes antiguas del cantante mezcladas con videos actuales de fanáticos cantando la canción desde diferentes ciudades y generaciones.

El homenaje también dejó claro que el legado de Diomedes Díaz sigue más vigente que nunca. A pesar del paso de los años, su música continúa moviendo millones de reproducciones y sigue conectando tanto con seguidores históricos como con jóvenes que descubren el vallenato clásico a través de redes sociales y plataformas de música.