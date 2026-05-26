‘El Pibe’ Valderrama rompe el silencio tras ser acusado de amenazas contra su cuñado

Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, una de las figuras más icónicas del fútbol colombiano, se encuentra actualmente en el centro de una tormenta tras ser acusado de presuntas amenazas e intimidación contra su propia familia. Por lo cuál, este y su esposa, salieron contra las declaraciones de Ricaurte Tobías Redondo Guarnizo, cuñado del deportista.

Todo comenzó cuando Tobías Redondo difundió un video en redes sociales que supuestamente iniciaron el pasado 14 de abril en el barrio Aeromar, cerca del aeropuerto de Santa Marta, un grupo de hombres armados irrumpió en la vivienda donde residía su hija con dos menores de edad para exigir el abandono de un lote.

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"El día 14 de abril asistió un grupo armado a la casa de mi hija, mostrando armas de fuego y amenazándola para que me dijeran a mí que me saliera de un lote. Las personas venían de parte de Valderrama y su mujer". Además de las amenazas, el ciudadano denunció que la vivienda fue posteriormente demolida y luego que sus pertenencias fueron robadas.



¿Cuál fue la respuesta de ‘El Pibe’ Valderrama ante el caso?

Carlos Valderrama utilizó sus plataformas digitales para defenderse. Al punto que el exfutbolista publicó un breve mensaje y afirmó que: “La verdad no se puede inventar”, además de usar su característico "Todo bien, Todo bien".

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Por su parte, la firma Morelli Lawyers Group, representante legal de la pareja, emitió un comunicado oficial rechazando de manera categórica los señalamientos, calificándolos como una “campaña de desprestigio”. Al punto que el abogado Cristian Camilo Morelli Espinal sostuvo que las afirmaciones del denunciante “carecen por completo de sustento fáctico y probatorio”.

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De igual forma, se conoció que la defensa del ‘Pibe’ Valderrama contraatacó y señaló que Tobías Redondo estaría “instrumentalizando el alcance mediático” del caso para obtener beneficios mediante la presión social en lugar de aportar pruebas reales sobre lo ocurrido.

Asimismo, revelaron que el denunciante enfrenta procesos judiciales previos, incluyendo una denuncia ante la Fiscalía por “violencia intrafamiliar” y otros comportamientos contrarios a la convivencia ciudadana. Mientras tanto, los predios en cuestión se encuentran en la lupa de la Fiscalía 17 Local de Santa Marta.

El equipo legal de ‘El Pibe’ Valderrama enfatizó que no conciliarán bajo presiones mediáticas y que confían plenamente en que las autoridades establezcan los hechos para proteger el buen nombre de sus defendidos.