Actriz expone complicada situación que vivió con Pablo Escobar: “Acércate a Dios”

La reconocida actriz y cantante mexicana, Lucía Méndez, rompió el silencio sobre uno de los episodios más angustiantes y surrealistas de su carrera, esto mediante una entrevista para un medio local y fue el día que, sin saberlo, terminó ofreciendo un concierto privado para Pablo Escobar.

Durante una entrevista para el espacio de YouTube de Isabel Lascurain, el acercamiento se dio hace muchos años bajo una total ignorancia de la identidad del anfitrión. El show fue gestionado por su madre, Martha Pérez, quien tampoco tenía conocimiento de que el evento privado en Medellín involucró al líder del Cártel de Medellín.

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Al llegar al lugar, Méndez se encontró con una reunión íntima de apenas 100 personas. De igual forma, comentó que a pesar de notar rasgos familiares en uno de los asistentes, la cantante no tuvo sospechas de que no se tratara de un evento para Pablo Escobar.



Mientras ella cantaba, notó que un hombre en particular seguía cada uno de sus movimientos con atención. Durante la charla, la cantante recordó la peculiar dinámica: “Veía a un señor gordito, uno llenito, con un armario muy bonito, que si yo movía las manos, él movía las manos; cantaba y cantaba, decía: 'Salud' y él: 'Salud'. O sea, todo lo que yo decía, él lo hacía”.

¿Cómo se enteró Lucía que se trataba de Pablo Escobar?

Una vez que se iba a cambiar de vestuario, relató que su madre se le acercó para revelarle la verdadera identidad del hombre que la imitaba desde la audiencia y comentó que su reacción fue de parálisis absoluta: “Estaba petrificada”.

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Pese al pánico, tras finalizar la presentación, Pablo Escobar insistió en saludarla personalmente. Durante el contacto directo, este le confesó que ella era una especie de “amor platónico” para él y demostró ser un seguidor fiel de su trabajo actoral: “Me gusta mucho Tú o nadie, yo veo sus novelas”.

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De igual forma, comentó que tomó la decisión de optar por guardar silencio, permitiendo que su madre fuera la interlocutora de la charla. Fue en ese momento cuando Martha Pérez protagonizó un acto de valentía inesperado al decirle directamente al capo: “Acércate a Dios, Pablo”.

Lejos de reaccionar con violencia, Pablo Escobar pareció conmovido por el comentario. El narcotraficante se expresó positivamente sobre la madre de la artista. “Es una gran mujer, muy inteligente. Todo lo que me ha dicho me ha llegado profundamente al corazón”.