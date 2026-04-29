Millonario indio busca salvar a los hipopótamos de Escobar, ¿cómo sería el negocio?

Un giro inesperado sacudió el debate sobre los hipopótamos que viven en Colombia y que descienden de los animales introducidos por Pablo Escobar.

Cuando todo apuntaba a que parte de esta población sería sometida a eutanasia, apareció una propuesta internacional que busca cambiar el rumbo: llevarlos fuera del país.

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El protagonista de esta historia es Anant Ambani, hijo del magnate Mukesh Ambani, quien presentó una oferta formal para acoger a 80 de estos animales. La idea es clara: evitar que sean sacrificados y trasladarlos a un espacio especializado en conservación animal.

La propuesta: llevarlos hasta India

El plan contempla mover a los hipopótamos desde Colombia hasta el estado de Guyarat, en India. Allí serían recibidos en el centro de conservación Vantara, un complejo que, según sus impulsores, cuenta con infraestructura de alto nivel para el cuidado de fauna silvestre.

La propuesta no es improvisada. Incluye captura controlada, transporte con supervisión veterinaria y la adaptación de espacios diseñados especialmente para esta especie. Además, el grupo empresarial detrás del proyecto asumiría los costos, uno de los principales obstáculos que ha frenado soluciones similares dentro del país.

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Justicia da vía libre para intervención de hipopótamos en Colombia: "Acelerar el proceso" Foto: Gemini

Vantara: el lugar donde vivirían los hipopótamos

El centro Vantara ya alberga una amplia variedad de animales, desde elefantes hasta grandes felinos y reptiles. Este antecedente es uno de los argumentos que respaldan la iniciativa, ya que demuestra experiencia en el manejo de especies de gran tamaño.

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La promesa es ofrecerles un “hogar permanente”, bajo estándares científicos, con condiciones controladas y seguimiento especializado. Esto marcaría una diferencia frente a la situación actual de los hipopótamos en Colombia, donde viven en libertad en zonas cercanas al río Magdalena.

Mukesh Ambani

El debate no solo es ambiental, también es económico. Las alternativas como la esterilización, el traslado o el mantenimiento de los animales implican costos elevados, lo que ha limitado las acciones de las autoridades.

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En paralelo, organizaciones defensoras de animales han impulsado acciones legales para frenar la eutanasia, aumentando la presión sobre el gobierno.

En medio de ese escenario, la propuesta de Anant Ambani aparece como una opción que podría cambiar el curso de la decisión.

Ahora, el gobierno colombiano deberá evaluar si este plan cumple con las condiciones necesarias para ejecutarse y si realmente puede responder a los desafíos logísticos, ambientales y científicos que rodean a los hipopótamos descendientes de Pablo Escobar.

