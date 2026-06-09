Bancolombia y Banco Agrario anuncian cierre en junio; esta es la fecha

Si tienes planeado realizar algún trámite en tu sucursal bancaria en los próximos días, es mejor que revises tu calendario.

Se confirmó oficialmente que el sistema financiero nacional, específicamente Bancolombia y el Banco Agrario, tendrá una interrupción masiva en su atención presencial en todo el territorio colombiano.

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Este cierre no es una medida aislada, sino que responde al calendario oficial de festivos de 2026.



Debido a la celebración del Sagrado Corazón de Jesús, cuyo festivo se traslada al lunes 15 de junio, las oficinas físicas suspenderán sus actividades durante tres días consecutivos.



Si no te programas a tiempo, podrías encontrarte con puertas cerradas justo cuando más necesites realizar una diligencia.

¿Qué días estarán cerrados Bancolombia y Banco Agrario por el festivo?

El cierre masivo abarcará un total de 72 horas, comenzando desde el segundo fin de semana de junio. De acuerdo con la información oficial, las oficinas bancarias no abrirán al público durante las siguientes jornadas:

Sábado 13 de junio

Domingo 14 de junio

Lunes 15 de junio (Festivo nacional)

Aunque ya es habitual que muchas sucursales no operen los sábados o domingos en ciertas ciudades, el impacto principal lo sentirás el lunes festivo, ya que prácticamente ninguna entidad financiera del país ofrecerá atención en sus puntos físicos. Las operaciones habituales y la atención presencial se retomarán el martes 16 de junio de 2026.

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¿Qué operaciones bancarias quedarán suspendidas durante el cierre?

Debes tener en cuenta que, con la suspensión de la atención física, una gran variedad de trámites quedarán completamente inactivos o pausados hasta el siguiente día hábil.

Si necesitas realizar alguna de las siguientes operaciones, hazlo antes del viernes previo al cierre:

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Retiros de dinero por caja: Si necesitas sumas de dinero que superen los topes de un cajero, no podrás retirarlas por ventanilla.

Si necesitas sumas de dinero que superen los topes de un cajero, no podrás retirarlas por ventanilla. Consignaciones presenciales y entrega de documentos: Cualquier radicación de trámites financieros o entrega de documentación quedará suspendida.

Cualquier radicación de trámites financieros o entrega de documentación quedará suspendida. Apertura de productos y asesoría: No habrá personal para procesos de apertura de cuentas, solicitudes de créditos o actualizaciones de datos personales en oficina.

No habrá personal para procesos de apertura de cuentas, solicitudes de créditos o actualizaciones de datos personales en oficina. Transferencias interbancarias: Ten especial cuidado con estas, ya que los tiempos de compensación podrían demorarse y verse reflejados solo hasta el martes 16 de junio, dependiendo de las políticas de cada banco.

¿Qué servicios bancarios sí funcionarán durante el puente festivo?

No todo se detiene. A pesar de que las puertas de las oficinas estén cerradas, tienes a tu disposición varios canales alternativos que seguirán operando con total normalidad en Colombia.

Para evitar congestiones o problemas de última hora, los bancos te recomiendan utilizar:

Cajeros automáticos (ATM): Para retiros de efectivo y consultas rápidas. Canales digitales: Las aplicaciones móviles y las plataformas de banca virtual estarán disponibles las 24 horas. Corresponsales bancarios: Estos puntos autorizados suelen ser una gran alternativa cuando las oficinas principales están cerradas. Pagos y transferencias electrónicas: Podrás seguir realizando compras por internet y movimientos entre cuentas de la misma entidad sin inconvenientes.

La recomendación final es que programes tus pagos de créditos, vencimientos de tarjetas y transferencias empresariales con antelación.