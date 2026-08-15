¿Tu sede de Prosperidad Social está cerrada? Mira cómo seguir con tus trámites tras sismo

El pasado lunes 10 de agosto de 2026, Colombia se vio sacudida por un fuerte terremoto de magnitud 7,4 que ha dejado, según cifras preliminares, 190 fallecidos y más de 1.679 heridos.

Este evento natural no solo afectó a miles de familias, sino que también impactó la infraestructura pública en varias zonas del país.

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Por esta razón, si eres beneficiario de algún subsidio del Gobierno, es muy importante que sepas que Prosperidad Social suspendió la atención presencial en ocho gerencias regionales para proteger tu seguridad y la de sus funcionarios.



La medida, que entró en vigor el martes 11 de agosto, responde a la necesidad de realizar inspecciones técnicas detalladas.

Los equipos expertos están verificando la estabilidad y funcionalidad de las oficinas para descartar riesgos por daños estructurales tras el movimiento telúrico.

¿Qué pasó con la atención de Prosperidad Social tras el terremoto en Colombia?

Debido a la emergencia, la entidad decidió que la atención al público en las zonas más golpeadas se realizará exclusivamente de forma virtual.

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Las sedes que actualmente no cuentan con servicio presencial son las de Caldas, Cauca, Chocó, Meta, Quindío, Risaralda, Urabá y Valle del Cauca. Si vives en alguno de estos departamentos, no debes acudir a las oficinas físicas hasta que se garantice que son seguras.

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A pesar de estos cierres temporales, Prosperidad Social ha sido clara: los trámites y la continuidad de los servicios no se verán afectados.

Esto significa que podrás seguir gestionando tus consultas sobre programas fundamentales como Renta Ciudadana, Renta Joven, Colombia Mayor, Devolución del IVA, Iraca, ReSA y Familias en su Tierra a través de las plataformas digitales.

¿Cuáles son los canales oficiales para contactar a Prosperidad Social si mi sede está cerrada?

Para que no te desplaces innecesariamente y puedas resolver tus dudas desde casa, la entidad ha dispuesto una amplia variedad de canales remotos.

Puedes verificar el estado de tus pagos, actualizar tus datos o radicar peticiones y quejas (pqrsdf) por los siguientes medios:

Sitio web oficial: Puedes ingresar a www.prosperidadsocial.gov.co.

WhatsApp: Se habilitó el enlace directo https://onx.la/chwp para atención rápida.

Chat y Videollamadas: Cuentas con un chat web y un servicio de videollamada en Lengua d e Señas Colombiana para mayor inclusión.

Correos electrónicos regionales: Cada sede afectada tiene un correo específico para recibir tus solicitudes:

Caldas: caldas@prosperidadsocial.gov.co Cauca: cauca@prosperidadsocial.gov.co Chocó: choco@prosperidadsocial.gov.co Meta: meta@prosperidadsocial.gov.co Quindío: quindio@prosperidadsocial.gov.co Risaralda : Andres.Tamayo@ProsperidadSocial.gov.co Urabá: uraba@prosperidadsocial.gov.co Valle: valle@prosperidadsocial.gov.co



Es importante resaltar que el Gobierno nacional, a través de la Cancillería, ya activó planes de respuesta internacional para ayudar a las comunidades más impactadas, especialmente en el Eje Cafetero, Chocó y Valle del Cauca.

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Se está trabajando con organismos como la ONU y el Pnud para evaluar los daños mediante imágenes satelitales y drones, facilitando así la recuperación de estas regiones.

Recuerda que estas 35 gerencias regionales, incluyendo las que hoy operan virtualmente, siguen comprometidas con la superación de la pobreza, incluso en momentos de crisis como este.

