Nueva forma de cobrar Renta Ciudadana, IVA y Colombia Mayor desde el celular; requisitos

El Departamento para la Prosperidad Social habilitó una nueva herramienta digital que automatiza los pagos de los programas sociales más grandes del país.

A partir de ahora, los beneficiarios de Renta Ciudadana, Devolución del IVA y Colombia Mayor podrán recibir sus transferencias monetarias de forma directa.

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Los recursos se consignarán de manera automática en la cuenta bancaria o billetera digital de libre elección. Esto elimina la obligación de trasladarse a puntos físicos de recaudo.

El propósito principal es optimizar la inclusión financiera, acabar con las largas filas bajo el sol y simplificar el acceso en las zonas rurales más alejadas de Colombia.

¿Qué es el Gestor de Información Financiera (GIF)?

El Gestor de Información Financiera es la plataforma digital oficial creada por el Gobierno Nacional para centralizar la información bancaria de los usuarios.

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Este sistema opera en conjunto con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF). De esta manera, se garantiza que la dispersión masiva de dinero sea segura, transparente y sin intermediarios.

Programas que aplican al nuevo sistema



Renta Ciudadana : Apoyo principal para hogares en pobreza extrema.

: Apoyo principal para hogares en pobreza extrema. Devolución del IVA : Compensación del impuesto para familias vulnerables.

: Compensación del impuesto para familias vulnerables. Colombia Mayor : Subsidio económico para los adultos mayores.

: Subsidio económico para los adultos mayores. Renta Joven: Incentivos financieros para la educación superior.

Renta Ciudadana cuarto ciclo, imagen de referencia Foto: Getty images, Labs.google

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Paso a paso para registrar tu cuenta y recibir el pago directo

Inscribir tu producto financiero es un trámite totalmente gratuito que debes realizar de forma personal desde cualquier dispositivo con internet. Sigue estas instrucciones:



Ingresa al portal oficial: Accede directamente al enlace del Gestor de Información Financiera de Prosperidad Social. Digita tus datos personales: Escribe tu número de cédula y datos de verificación para consultar tu estado actual. Selecciona tu entidad: Registra la cuenta bancaria o billetera digital (como Nequi, Daviplata o Dale) de la cual seas el único titular. Sube los soportes requeridos: Adjunta una certificación de titularidad de tu producto financiero emitida por tu banco. Verificación del SIIF: Espera a que el Ministerio de Hacienda valide que la cuenta está activa y sin bloqueos.

Para revisar si tu cuenta fue aceptada con éxito, puedes ingresar al módulo de consulta en el aplicativo de Mi Cuenta Prosperidad Social.

Ten en cuenta que la forma de pago anterior seguirá funcionando de manera temporal mediante giros físicos para los beneficiarios que aún no se hayan bancarizado, garantizando la continuidad de sus recursos.

Esta transición hacia el nuevo Gestor de Información Financiera se implementa de forma progresiva y escalonada.

