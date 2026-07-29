Video del momento exacto del accidente en parapente en Piendamó: dos personas murieron

Un video que comenzó a circular en redes sociales muestra el momento exacto del accidente de parapente ocurrido en Piendamó, Cauca, donde dos personas perdieron la vida durante un vuelo que terminó de manera inesperada.

Las imágenes se han convertido en uno de los registros más comentados de las últimas horas, mientras las autoridades avanzan en la investigación para establecer qué ocurrió.

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La emergencia se presentó durante la mañana del 29 de julio en una zona rural del municipio caucano. Lo que para las víctimas parecía una jornada de vuelo terminó en una tragedia que movilizó a organismos de emergencia, personal médico y unidades de la Policía.

Hasta ahora, las autoridades no han confirmado oficialmente las causas del accidente, por lo que el caso continúa bajo investigación.

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El video muestra cómo ocurrió el accidente de parapente en Cauca

Las grabaciones difundidas en redes sociales muestran el lugar donde terminó el parapente tras la caída sobre una montaña.

Otro de los videos que ha llamado la atención registra los momentos posteriores al accidente.

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En las imágenes se observa cómo una de las víctimas es trasladada en la parte trasera de una camioneta hasta un centro asistencial, mientras varias personas intentan brindarle ayuda.

Aunque los videos muestran parte de la emergencia, hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial que confirme exactamente qué provocó la caída del parapente.

#Atención Dos personas, un hombre y una mujer, murieron tras un accidente en parapente ocurrido entre los municipios de Piendamó y Silvia, en el centro del departamento del Cauca. Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer las causas de la tragedia.… pic.twitter.com/yHfBqf1bs8 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) July 29, 2026

¿Qué pasó en el accidente de parapente en Piendamó?

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el accidente ocurrió durante un vuelo de parapente en zona rural de Piendamó, Cauca.

Algunos reportes de medios regionales indican que el parapente habría perdido estabilidad mientras realizaba una maniobra, lo que terminó provocando la caída. Sin embargo, esta versión todavía no ha sido confirmada oficialmente y hace parte de las hipótesis que analizan las autoridades.

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Tras el impacto, varias personas auxiliaron a los ocupantes y los trasladaron de inmediato hacia un centro médico.

Noticias Caracol conoció que una de las víctimas llegó al hospital con múltiples lesiones, entre ellas politraumatismos, trauma craneoencefálico y varias fracturas.

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La otra persona ingresó al centro asistencial sin signos vitales.

Las autoridades también investigan si el vuelo correspondía a una actividad turística entre instructor y pasajero o si ambas personas realizaban la práctica en otra modalidad.

¿Quiénes eran las víctimas del accidente?

De acuerdo con la información conocida por Noticias Caracol, las personas involucradas fueron identificadas como Jhon Jaider Zúñiga, de 27 años, y Marines Ussa Sarria, de 31 años.

Según la información divulgada por ese medio, Marines Ussa Sarria era oriunda del municipio de Piendamó.

También se conoció que ambos fueron trasladados por varias personas que abandonaron posteriormente el lugar de la emergencia.

La mujer fue la primera en llegar al hospital, donde el personal médico realizó diferentes procedimientos para intentar estabilizarla. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, falleció poco después.