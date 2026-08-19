Muere trabajador de Canal Capital en Bogotá; investigan presunto paseo millonario

Las autoridades de Bogotá adelantan las investigaciones para esclarecer el fallecimiento de Carlos Raúl González, un ingeniero de producción que prestaba sus servicios profesionales en Canal Capital. El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo 16 de agosto de 2026, en un sector del sur de la capital colombiana.

De acuerdo con los reportes preliminares de la Policía Metropolitana de Bogotá, Carlos Raúl González Martínez se encontraba departiendo con un compañero de trabajo en una reconocida zona de actividad nocturna. Al finalizar su estancia en el lugar, ambos hombres abordaron un taxi en la Avenida Primero de Mayo con carrera 51, en la localidad de Kennedy.

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Durante el trayecto, los dos trabajadores se habrían percatado de que eran víctimas de un presunto atraco. Ante la situación de riesgo, ambos decidieron saltar del vehículo en movimiento para evitar ser retenidos bajo la modalidad delictiva conocida como “paseo millonario”.



En medio de la huida, Carlos sufrió una fuerte caída que le ocasionó un trauma craneoencefálico severo. La lesión provocó su muerte poco tiempo después.

¿Cómo van los avances en el caso de Carlos Raúl Gónzalez?

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Un grupo especializado de la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá asumió el caso con el objetivo de reconstruir la secuencia de los hechos y establecer quiénes estarían detrás del presunto hurto.

La investigación se apoya en la recopilación y análisis de las grabaciones de las cámaras de seguridad ubicadas a lo largo de la Avenida Primero de Mayo. Estos registros buscan permitir la identificación de la placa del taxi, determinar la ruta que siguió el vehículo y establecer el momento exacto en que los trabajadores abordaron el servicio.

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Asimismo, las autoridades buscan determinar si el conductor del taxi tuvo alguna participación en el hecho o si, por el contrario, también fue víctima de los delincuentes.

Por ahora, la principal línea de investigación apunta a que la muerte se produjo como consecuencia de la caída del vehículo, por lo que no se ha establecido una agresión letal directa dentro del automotor.

Carlos Raúl González perdió la vida en la ciudad de Bogotá después de saltar de un taxi Foto: imagen tomada de redes sociales

Situación del segundo trabajador y contexto legal

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Sobre el compañero de trabajo que acompañaba al ingeniero, se conoce que también resultó afectado durante el episodio. Aunque no se han divulgado detalles específicos sobre su estado de salud, las fuentes señalaron que ha recibido acompañamiento tras lo sucedido.

El caso ocurre además en un contexto de cambios en el tratamiento judicial del llamado “paseo millonario”, modalidad delictiva asociada al secuestro y la extorsión.

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Hasta el momento, las autoridades no han reportado capturas relacionadas con este hecho. Mientras tanto, Canal Capital lamentó la muerte de su colaborador y destacó su dedicación a la televisión pública.