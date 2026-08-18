“No sé vivir sin mis hermanas”: Ana María Saavedra habla tras perder a su familia

“No sé vivir sin mis hermanas”. Estas fueron algunas de las palabras que, según contó su prima, Ana María Saavedra ha pronunciado después de convertirse en la única sobreviviente de su familia tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto.

La joven, de 23 años, fue rescatada con vida después de que la vivienda en la que se encontraba colapsara durante el fuerte movimiento sísmico. Sus dos hermanas trillizas y sus padres no lograron salir de los escombros.

Ahora, mientras permanece estable y continúa con su recuperación, Ana María comienza una nueva etapa rodeada de sus familiares y amigos, quienes han permanecido a su lado desde los primeros momentos de la emergencia.

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Diana March, prima de las trillizas, contó a Blu Radio algunos detalles de las conversaciones que ha tenido con Ana María durante su recuperación.

Según relató, una de las frases que más ha impactado a la familia tiene que ver precisamente con la ausencia de sus hermanas, quienes estuvieron junto a ella prácticamente desde el comienzo de su vida.

“Es que yo no sé vivir sin mis hermanas”, habría expresado Ana María al hablar sobre la pérdida de las dos jóvenes.

En otra conversación con su prima, la sobreviviente también habría dicho: “Desde que nací han estado siempre”.

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Ana María no solamente perdió a sus dos hermanas. Sus padres también fallecieron tras el colapso de la vivienda, por lo que la joven quedó como la única integrante de su núcleo familiar que logró sobrevivir al terremoto.

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Después de ser rescatada de los escombros, la joven fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica. Según contó Diana March, llegó consciente y con la determinación de recuperarse.

Antes de ingresar a cirugía, Ana María habría tenido una conversación con el anestesiólogo que la atendió. En ese momento le expresó que necesitaba sobrevivir y pronunció unas palabras que posteriormente fueron contadas por su familia.

“Doctor, yo necesito vivir. Yo sé que Dios me tiene para cosas grandes”, le habría dicho la joven al médico antes del procedimiento.

Ana María Saavedra ya fue informada de la muerte de sus padres y sus hermanas trillizas tras el terremoto en Cali. /Foto: redes sociales

Ana María comienza nuevamente su vida rodeada de familiares y amigos

Ahora, la joven cuenta con el respaldo de sus primos, tíos, amigos y demás personas cercanas que han decidido acompañarla durante su recuperación.

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Según explicó su prima, Ana María es consciente de que tendrá que comenzar nuevamente muchos aspectos de su vida, especialmente después de perder a las personas con las que creció.

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Pese al impacto de lo ocurrido, sus familiares aseguran que Ana María mantiene la determinación de continuar adelante y concentrarse en su recuperación.

Por ahora, permanece acompañada por las personas que han llegado para apoyarla después de la tragedia. Su círculo cercano se ha convertido en una parte fundamental de esta nueva etapa, mientras la joven se recupera de las heridas que sufrió durante el terremoto y asimila la pérdida de toda su familia.