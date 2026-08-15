Así era el edificio donde vivían las trillizas Saavedra y que colapsó tras el terremoto

El edificio María Elvira, ubicado en el barrio Cuarto de Legua, en Cali, quedó reducido a escombros después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto.

En este inmueble vivían las trillizas Saavedra junto a sus padres, Jairo y Vicky, una familia cuya historia se convirtió en una de las más conmovedoras de la emergencia.

El fuerte movimiento sísmico provocó el colapso de la estructura y dejó a varias personas atrapadas entre los restos.



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Desde ese momento, los organismos de socorro concentraron esfuerzos en la búsqueda de quienes permanecían bajo los escombros.

El edificio estaba ubicado en la carrera 58 # 3-138, en el barrio Cuarto de Legua, un sector de Cali cercano a la tradicional calle 5.

La estructura que durante años fue el hogar de diferentes familias terminó convertida en uno de los puntos de atención durante las labores de rescate en la capital del Valle del Cauca.

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Así lucía el edificio María Elvira antes del terremoto

Antes de quedar completamente destruido, el edificio María Elvira tenía una fachada que hoy puede conocerse a través de imágenes disponibles en Google Maps.

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Las fotografías permiten observar cómo era el inmueble cuando todavía permanecía en pie y conocer algunos detalles de su apariencia exterior.

En las imágenes también se alcanza a observar una grieta ubicada en una parte de la estructura.

Este detalle tomó especial relevancia después del terremoto y del posterior colapso del edificio, aunque las imágenes, por sí solas, no permiten establecer cuándo apareció esa grieta ni cuál era su relación con las condiciones estructurales del inmueble.

El registro sirve para dimensionar el cambio que sufrió el lugar después del movimiento telúrico.

Así lucía el edificio María Elvira antes del terremoto

Las trillizas Saavedra estaban en el edificio

La familia Saavedra vivía en este inmueble cuando ocurrió el terremoto.

Jairo y Vicky residían allí junto a sus hijas trillizas: Ana María, Sofía e Isabella. Las tres jóvenes tenían 23 años y se encontraban en el edificio cuando comenzó el fuerte movimiento.

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La tragedia hizo que sus nombres fueran conocidos en todo el país debido a la búsqueda que se desarrolló durante los días posteriores al terremoto.

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Ana María logró sobrevivir al colapso y fue rescatada de entre los escombros. Posteriormente fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica.

Sofía también fue localizada entre los restos del edificio, mientras continuaban las labores para encontrar a Isabella, quien permaneció desaparecida durante varios días.

El edificio quedó reducido a escombros

El terremoto dejó numerosas estructuras afectadas en diferentes zonas de Colombia. El María Elvira fue uno de los inmuebles que no resistió el fuerte movimiento y terminó completamente colapsado.

Las imágenes posteriores muestran el nivel de destrucción que sufrió la construcción.

La emergencia también afectó a otras regiones del país, entre ellas Chocó, Risaralda, Valle del Cauca, Quindío y Caldas.

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Según la información suministrada, el terremoto del 10 de agosto había dejado más de 280 personas fallecidas, más de 380 desaparecidas y múltiples infraestructuras derrumbadas.

En medio de esta emergencia, el edificio María Elvira quedó asociado a la historia de la familia Saavedra y a una de las búsquedas que más atención generó después del terremoto.

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Las fotografías de cómo lucía el inmueble antes del colapso permiten comparar la estructura que existía antes del sismo con los restos que quedaron después del movimiento telúrico.

Edificio María Elvira en Cali, después del terremoto

Tras la divulgación de las fotografías del edificio María Elvira antes de su colapso, algunos usuarios en redes sociales comenzaron a fijarse en diferentes detalles de la estructura.

Entre los comentarios, varios señalaron que en las imágenes aparentemente se observaban zonas con humedad y algunas grietas, mientras que otros llegaron a describir el inmueble como “en mal estado”.

Sin embargo, estas apreciaciones corresponden a comentarios de usuarios y las fotografías, por sí solas, no permiten establecer cuál era realmente la condición estructural del edificio ni determinar si esos detalles tuvieron alguna relación con su colapso.