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La Kalle  / Noticias  / Internacional  / Terremoto de magnitud 7,7 sacude a Indonesia: videos y fotos de la tragedia

Terremoto de magnitud 7,7 sacude a Indonesia: videos y fotos de la tragedia

Un terremoto de magnitud 7,7 se registró frente a las costas de Indonesia. El epicentro fue ubicado cerca de Ende, en la isla de Flores.

Mapa de Indonesia con epicentro del terremoto de magnitud 7,7 y ondas sísmicas en la isla de Flores.
Un terremoto de magnitud 7,7 fue registrado frente a las costas de Indonesia, cerca de la isla de Flores.
/Foto: IA
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 14 de ago, 2026

Un fuerte terremoto de magnitud 7,7 se registró este viernes frente a las costas de Indonesia, en Asia, de acuerdo con el reporte del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

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El movimiento telúrico ocurrió a las 21:58:21, 4: 48 pm (hora Colombia) según la información entregada por el organismo estadounidense.

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El sismo tuvo como epicentro un punto ubicado a 68 kilómetros al noroeste de Ende, en la isla de Flores.

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El reporte también estableció que el hipocentro se localizó a una profundidad de 10 kilómetros, un dato que permite conocer qué tan cerca de la superficie se originó el movimiento.

¿Dónde fue el epicentro del terremoto?

El epicentro del terremoto de 7,7 fue ubicado frente a la isla de Flores, una de las zonas que forman parte de Indonesia.

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De acuerdo con el USGS, el punto se encontraba a 68 kilómetros al noroeste de Ende. La profundidad registrada fue de apenas 10 kilómetros, por lo que se trató de un movimiento originado relativamente cerca de la superficie.

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La información sobre el sismo fue entregada inicialmente por el Servicio Geológico de Estados Unidos, que mantiene el seguimiento de los principales movimientos telúricos registrados alrededor del mundo.

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El terremoto se produjo durante la noche en la región, de acuerdo con la hora local indicada en el reporte.

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Videos del terremoto en Indonesia

Tras el terremoto de magnitud 7,7 registrado frente a las costas de Indonesia, usuarios en redes sociales comenzaron a compartir videos que muestran diferentes momentos relacionados con el fuerte movimiento telúrico.

Las imágenes permiten observar la reacción de algunas personas y los efectos del sismo en distintos lugares.

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