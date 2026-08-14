Terremoto de magnitud 7,7 sacude a Indonesia: videos y fotos de la tragedia

Un fuerte terremoto de magnitud 7,7 se registró este viernes frente a las costas de Indonesia, en Asia, de acuerdo con el reporte del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El movimiento telúrico ocurrió a las 21:58:21, 4: 48 pm (hora Colombia) según la información entregada por el organismo estadounidense.

El sismo tuvo como epicentro un punto ubicado a 68 kilómetros al noroeste de Ende, en la isla de Flores.



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El reporte también estableció que el hipocentro se localizó a una profundidad de 10 kilómetros, un dato que permite conocer qué tan cerca de la superficie se originó el movimiento.

¿Dónde fue el epicentro del terremoto?

El epicentro del terremoto de 7,7 fue ubicado frente a la isla de Flores, una de las zonas que forman parte de Indonesia.

De acuerdo con el USGS, el punto se encontraba a 68 kilómetros al noroeste de Ende. La profundidad registrada fue de apenas 10 kilómetros, por lo que se trató de un movimiento originado relativamente cerca de la superficie.

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La información sobre el sismo fue entregada inicialmente por el Servicio Geológico de Estados Unidos, que mantiene el seguimiento de los principales movimientos telúricos registrados alrededor del mundo.

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El terremoto se produjo durante la noche en la región, de acuerdo con la hora local indicada en el reporte.

Videos del terremoto en Indonesia

Tras el terremoto de magnitud 7,7 registrado frente a las costas de Indonesia, usuarios en redes sociales comenzaron a compartir videos que muestran diferentes momentos relacionados con el fuerte movimiento telúrico.

Las imágenes permiten observar la reacción de algunas personas y los efectos del sismo en distintos lugares.

BREAKING : First Visuals From Indonesia after a devastating magnitude of 7.7 earthquake struck the floras region. pic.twitter.com/KhFijTf1hS — World Updates (@Updatesofwworld) August 14, 2026

🔴 #AHORA | Daños en viviendas en la Isla Flores, lugar del fuerte terremoto en Indonesia. Hay alerta de tsunami. pic.twitter.com/aHdIV6P3uG — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) August 14, 2026