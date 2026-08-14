D1 lanza kits desde $15 mil para damnificados; por cada compra, la tienda dona otro

Tras el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió al departamento del Chocó el pasado 10 de agosto, la solidaridad de los colombianos no se ha hecho esperar.

Si estás buscando una forma práctica y económica de apoyar a quienes lo perdieron todo, debes saber que las grandes marcas también se han sumado a la causa.

Una de las iniciativas más destacadas es la de Tiendas D1, que ha diseñado un plan para que tú puedas donar de manera sencilla y directa.



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La situación en regiones como Risaralda, Valle del Cauca, Caldas y Quindío sigue siendo crítica debido a las afectaciones generadas por el sismo.

Por ello, la cadena de retail no solo anunció la donación de mil toneladas de productos de su propio inventario, sino que habilitó una opción para que los ciudadanos se involucren activamente desde cualquier parte del país.

¿Cuáles son los precios y tipos de kits de ayuda que ofrece D1?

Si decides sumarte a esta iniciativa, encontrarás que existen opciones para diferentes presupuestos y necesidades. D1 ha lanzado kits que incluyen productos básicos de aseo y alimentos, con precios que comienzan desde los $15.000 pesos.

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Estos paquetes han sido diseñados con diversos propósitos para cubrir las carencias más inmediatas de las familias damnificadas.

Lo más importante que debes saber es que esta campaña funciona bajo un modelo de solidaridad compartida: por cada kit que tú compres en cualquier tienda D1, la compañía donará otro igual.

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Esto significa que tu aporte se multiplica automáticamente, permitiendo que la ayuda llegue a un mayor número de personas afectadas por el desastre natural.

Kits de ayuda D1 para damnificados por terremoto en Colombia: precios y cómo comprar Foto: D1

¿Cómo puedo donar a los damnificados del terremoto a través de D1?

Una de las mayores ventajas de esta propuesta es la logística. A diferencia de otras donaciones donde debes buscar puntos de acopio autorizados para entregar, clasificar y embalar los productos, aquí el proceso es mucho más ágil.

Para colaborar, solo tienes que acercarte a cualquier tienda D1 y realizar la compra del kit de tu preferencia.

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No es necesario que te desplaces para llevar la ayuda a los centros de recepción; la misma empresa se encarga de despachar los kits directamente hacia las zonas más golpeadas por el terremoto.

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Esto facilita que, aunque no tengas tiempo de ser voluntario en los puntos de acopio —donde muchos ciudadanos están ayudando a marcar y embalar donaciones—, tu contribución llegue de forma segura y rápida.

La respuesta ante el sismo del 10 de agosto ha movilizado a diversos sectores de la sociedad. Mientras tú puedes ayudar a través de los kits de D1, otras entidades también han ajustado sus servicios para apoyar a los afectados.

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Por ejemplo, la DIAN ha aplazado las declaraciones de renta para los damnificados y algunas funerarias están prestando servicios gratuitos en medio de la crisis.

Incluso, si conoces a alguien en Pereira, es importante que sepas que existen restricciones de movilidad actuales en esa ciudad para facilitar la atención de la emergencia.

La solidaridad se manifiesta de muchas formas: desde el tiempo de los voluntarios hasta la tecnología de grupos de rescate como los Topos Azteca que trabajan en la zona.

Si tienes la posibilidad de aportar, estos kits representan una vía directa para que la ayuda humanitaria no se detenga y llegue a los departamentos que hoy más lo necesitan.

Solo tienes que elegir el kit que se ajuste a tu bolsillo en tu D1 más cercano y la cadena se encargará del resto, duplicando tu generosidad en el proceso.